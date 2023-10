/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince zvítězili v nedělním zápase 13. kola extraligy na ledě Komety Brno 3:2 po samostatných nájezdech a polepšili si v tabulce na čtvrté místo.

Hokejisté Třince vyhráli v Brně 3:2 po samostatných nájezdech. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Oceláři na jihu Moravy dvakrát prohrávali, nakonec slavili. V čase 54:53 poslal souboj do prodloužení Adámek. V něm gól nepadl a tak se šlo na nájezdy. Ten vítězný proměnil Daňo.

„Neměli jsme dobrý začátek. Kometa začala aktivně, dala první gól a my se rozbíhali pomaleji. Škoda, že jsme v našich přesilovkách neměli větší tlak, je na tom třeba pracovat. Do zápasu jsme se ale i tak dostali, ukradli jsme bod navíc, a to je dobře,“ řekl útočník Ocelářů Marko Daňo.

Při penaltě volil střelu. „Já to mám vyzkoušené, vychází mi to. Musím zaklepat a snad to půjde stejně dobře i příště. Brankář tam měl místo,“ dodal Marko Daňo.

13. kolo extraligy (neděle 22. 10. 2023):

Kometa Brno – Třinec 2:3 SN (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 13. P. Holík (Zaťovič, Kaňák), 48. Moses (Ščotka) – 31. A. Nestrašil (L. Hudáček, M. Daňo), 55. M. Adámek (Dravecký, P. Vrána), rozhodující sam. nájezd M. Daňo. Rozhodčí: Mrkva, Cabák – Lederer, P. Blažek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 6735.

HC Kometa Brno: Furch – Kaňák, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Zahradníček – Moses, Cingeľ, Z. Okál – A. Zbořil, Marcinko, Vincour – Flek, P. Holík, Zaťovič – Kohout, Horváth, Jenyš. Trenér: Modrý.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, M. Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel – Martin Růžička, Voženílek, Pánik – M. Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil – Hrehročák, P. Vrána, Miloš Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.