/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ještě není konec! Hokejisté Třince porazili v pátečním 6. finále play-off extraligy Pardubice 4:1, sérii srovnali na 3:3 na zápasy a o letošním šampionovi nejvyšší soutěže se tak rozhodne až v sedmé bitvě. Ta se odehraje v neděli na ledě Dynama, vítěze základní části.

Třinec-Pardubice6 (vše) | Video: Jakub Nohavica

Stále tak platí, že Oceláři prohráli sérii ve vyřazovacích bojích před dlouhými šesti lety, konkrétně ve finále ročníku 2017/2018 podlehli Kometě Brno 2:4 na utkání. Od té doby získali Slezané čtyři mistrovské tituly v řadě a stále živí šanci na pátý. To Východočeši na něj čekají již 12 let.

Zdroj: Jakub Nohavica

Třinec nakročil k vítězství v šestém finále již v první třetině, během níž vměstnali dva údery Martin Růžička a Patrik Hrehorčák do 126 vteřin. V polovině duelu zvyšoval domácí náskok v přesilovce z dorážky kapitán Petr Vrána.

Ještě veseleji mohlo být ve vyprodané Werk Areně po střele Šenkeříka, která skončila na tyči. Ve třetí třetině už Pardubice dokázaly pouze snížit, v přesilovce se prosadil Kousal. Třineckou výhru poté pečetil svou druhou brankou v utkání při power-play Dynama Hrehorčák.

Zdroj: Jakub Nohavica

„Konečně jsme dali nějaké dva slepené góly, vyhráli první třetinu 2:0, což nám hodně pomohlo,“ vykládal dvougólový útočník Třince Patrik Hrehorčák. „Pak jsme se to naší hrou snažili udržet a to se podařilo,“ doplnil slovenský forvard ve službách Ocelářů.

„Do zápasu jsme šli s tím, že je třeba zlepšit více věcí, než jen přesilovky, a myslím, že jsme hráli opravdu výborně. Byli jsme nastavení tak, že chceme do Pardubic k sedmému zápasu a přenesli jsme to všichni na led, což je nejdůležitější,“ řekl Hrehorčák.

Zdroj: Jakub Nohavica

Vůbec první gól v letošním play-off vstřelil útočník Martin Růžička. „Samozřejmě nám všem pomohl. Bylo vidět, že jsme se pak nakopli. Alespoň stejně důležitý byl i ten druhý gól. Už potřetí nás čeká sedmý zápas. Těšíme se na to,“ dodal Patrik Hrehorčák.

OHLASY TRENÉRŮ

Zdeněk Moták (Oceláři Třinec): „Věděli jsme, že ať to dopadne jakkoli, je to náš poslední zápas doma. Chtěli jsme se s fanoušky rozloučit skvělým výkonem, což se povedlo. Byli jsme aktivní, měli jsme spoustu gólových šancí. Proměnili jsme zlomek, ale nemuselo nám to vadit. Jedeme k sedmému zápasu do Pardubic, kde si to rozdáme o mistrovský titul.“

Marek Zadina (Dynamo Pardubice): „První dvě třetiny nám nevyšly, z naší strany to nebyl dobrý výkon. Až třetí třetina byla dobrá, tam jsme hráli hokej, jaký jsme si představovali. Globálně se nám zápas moc nepovedl. Je srovnáno na 3:3. Play off, nahoru dolů. Jedeme domů, připravíme se.“

6. finále play-off extraligy (pátek 26. 4. 2024):

Třinec – Pardubice 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. M. Růžička (Voženílek, Helewka), 16. Hrehorčák (Čacho, Dravecký), 30. Vrána (Cienciala, Kundrátek), 59. Hrehorčák – 57. R. Kousal (Čerešňák, A. Musil). Rozhodčí: Hribik, Šír – Lhotský, Synek. Vyloučení: 3:5, navíc Voženílek, Helewka – A. Musil, Paulovič (všichni 5 minut). Využití: 1:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:3.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Mar. Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík – Hrehorčák, Čacho, Dravecký – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Helewka, Vrána, M. Roman – Kurovský. Trenér: Zdeněk Moták.

HC Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, M. Houdek – Hyka, Sedlák, Pánik – Radil, Zohorna, R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Marek Zadina.