Jejich nadvláda pokračuje! Hokejisté Třince urvali nedělní 7. finále play-off extraligy na ledě Pardubic 2:1 v prodloužení, celou sérii vyhráli po obratu 4:3 na zápasy a popáté v řadě vybojovali mistrovský titul. Oceláři tak dorovnali rekord Vsetína, který získával korunku šampiona samostatné nejvyšší soutěže v letech 1995 až 1999. Východočeši, vítězové základní části, nenavázali na poslední prvenství z roku 2012.

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 26. dubna 2024, Třinec. Radost Třince. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Stále tak platí, že Třinec prohrál sérii ve vyřazovacích bojích před dlouhými šesti lety, konkrétně ve finále ročníku 2017/2018 podlehl Kometě Brno 2:4 na utkání. Od té doby jich nastřádali Slezané šestnáct po sobě a v příští sezoně budou atakovat historicky nejlepší výkon Vsetína. Někdejší hegemon z Valašska se na konci minulého tisíciletí zastavil na čísle 17.

Třinečtí zvládli po semifinále se Spartou a čtvrtfinále s Českými Budějovicemi i třetí sedmizápasovou bitvu v řadě a po finálovém skalpu Pardubic začali slavit. „Rozhodující gól? Já vůbec nevím. Marko (Daňo) házel puk do branky, upřímně ani vůbec nevím, čím jsem ho trefil. Jenom vím, že to brankáři prošlo mezi nohy. Šťastný gól, ale takové v play-off padají. Je to neskutečné, neuvěřitelné,“ hlásil třinecký hrdina David Cienciala.

7. finále play-off extraligy (neděle 28. 4. 2024):

Pardubice – Třinec 1:2 (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Vála (Mandát) – 25. Vrána (Kundrátek Cienciala), 84. Cienciala. Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:4.