Nezastavují se, jedou dál! Hokejisté Třince vstoupili do finálové bitvy s Pardubicemi tím nejlepším možným způsobem. V úterním 1. utkání série play-off extraligy na ledě Dynama zvítězili 2:1 a vedou na zápasy 1:0. Pokračuje se ve středu opět na východě Čech.

Hokejisté Třince vstoupili do finálové série play-off extraligy s Pardubicemi výhrou 2:1 na ledě Dynama. | Foto: HC Oceláři Třinec

Třinci vyšel nástup do duelu a po brance Hrehorčáka měl navrch. Ještě lépe na tom byli Oceláři před polovinou střetnutí, kdy zvyšoval Kurovský. Ještě před koncem druhé třetiny snížil v přesilovce domácí Sedlák, který z dorážky dotlačil puk za Kacetlova záda. Více už však Pardubice nestihly, také proto, že poslední tři minuty odehrály po zbytečných faulech Hyky a Pánika v oslabení.

Třinec má s Pardubicemi ve vyřazovacích bojích již dlouhou historii. Poprvé se Oceláři setkali s Dynamem ještě jako Železárny a to ve svém prvním čtvrtfinále vůbec, konkrétně na jaře 1997. Toto play-off, stejně jako následující dvě (semifinále 2003 a čtvrtfinále 2010), byla neúspěšná. Pak přišly ale tři zvládnuté série v řadě (čtvrtfinále 2014, čtvrtfinále 2018 a semifinále 2023).

„Po té krátké pauze jsme měli hlavně ze začátku zápasu obavy. Čekali jsme, že na nás Pardubice vletí. Ale zvládli jsme to, dobře jsme do toho vstoupili, zachytávali jejich útoky a vedení 1:0 i 2:0 bylo zasloužené. Ano, domácí měli své šance, až na jednu situaci jsme ale vše ubránili a máme první bod,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

Třinečtí si připsali celkem 32 bloků. „Jestli má někdo zvládat tyhle těžké zápasy v únavě, tak je to tento tým plný pracantů,“ prohlásil útočník Třince Andrej Nestrašil. „Třinec hrál svou hru, ulehčili jsme mu to. Musíme přidat asi ve všem,“ nešetřil kritikou do vlastních řadu forvard Pardubic Lukáš Radil. „Musíme být hlavně silnější v předbrankovém prostoru a více se do nich tlačit,“ dodal.

„První třetina se nám nepovedla, byli jsme nervózní, z naší strany to nebyl dobrý výkon. Dostali jsme gól, pak druhý, stačili jsme už jen snížit. Věřím, že se začneme více střelecky prosazovat a ještě tu finálovou sérii zvládneme,“ nechal se slyšet kouč Pardubic Marek Zadina.

1. finále play-off extraligy (úterý 16. 4. 2024):

Pardubice – Třinec 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Sedlák (Kaut, Košťálek) – 9. Hrehorčák (Dravecký, Čacho), 29. Kurovský (Vrána, Kundrátek). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Šimánek, Zíka. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Stav série: 0:1.

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenér: Marek Zadina.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Mar. Adámek, Polášek – Voženílek, Helewka, Nestrašil – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána, Kurovský – Dravecký, Čacho, Hrehorčák. Trenér: Zdeněk Moták.