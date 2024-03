/FOTOGALERIE/ Hokejový obránce Třince Jakub Jeřábek má za sebou operaci zlomené nohy, kterou podstoupil po pátečním utkání 51. kola extraligy s Pardubicemi (4:3 SN). Slezský klub v sobotu zveřejnil jeho oficiální prohlášení.

Hokejový obránce Třince Jakub Jeřábek. | Foto: Deník/VLP Externista

„Zaprvé bych chtěl všem moc poděkovat za podporu. Dostal jsem spoustu vzkazů od přátel, známých i fanoušků. Nechci nic zakřiknout, ale snad můžu říct, že operace dopadla dobře. Teď bude záležet na následujících dnech, zatím se soustředím jen na příští týden,“ řekl dvaatřicetiletý Jakub Jeřábek, který získal extraligové tituly s Plzní (2013) a Třincem (2023).

„Zároveň bych chtěl všechny poprosit, aby zanechali útoků na jednu osobu. Do našeho sportu emoce patří, Ríša (Pánik) určitě ví, že mohl taky reagovat v určitých situacích jinak. Všichni máme rodiny a blízké, do sportu to nepatří. Moje zranění byla nešťastná náhoda, nikomu nic nevyčítám. I tohle se bohužel někdy v hokeji stává,“ dodal Jakub Jeřábek.

Kdy a jak k vážnému zranění klíčového třineckého obránce došlo? V prodloužení se hnal pardubický Pánik do útoku a při pádu zalehl Jeřábkovi nohu. Bek Ocelářů se svíjel na ledě a držel se za pravou nohu, kterou mu lékař během několikaminutového vyšetření zafixoval. Plochu opustil Jeřábek na nosítkách a ve velkých bolestech.

„Nešťastně jsem upadl rovnou na nohu. Doufám, že bude Keba (Jeřábek) v pořádku. Určitě to nebylo chtěné,“ vykládal Pánik, jenž zahájil sezonu právě v Třinci a byl vyměněn v průběhu ledna do Pardubic za Ciencialu. V zápase k nelibosti domácích fanoušků dvakrát skóroval a pomohl Pardubicím vyrovnat v závěrečných sedmi minutách třetí třetiny z 0:3 na 3:3.