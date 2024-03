V prodloužení došlo k vážnému zranění obránce domácích Jakuba Jeřábka, který byl přímo z ledu transportován do třinecké nemocnice, kde se podrobil operaci otevřené zlomeniny holenní a lýtkové kosti. „Dnešní sport zastiňují myšlenky na Kubu Jeřábka. Kubo, prosím, drž se,“ řekl bezprostředně po duelu trenér Třince Zdeněk Moták.

„I když jsme se dostali do díry 0:3, zahráli jsme třetí třetinu velmi dobře a i v prodloužení jsme měli spoustu šancí. Oceláře podržel Mazanec, rozhodly až nájezdy a v nich byl Třinec šťastnější. Mně se ale zápas líbil, kluci do poslední chvíle věřili, že jsme schopni zápas nevzdat a to se jim potvrdilo,“ dodal Marek Zadina.

51. kolo extraligy (pátek 1. 3. 2024):

Třinec – Pardubice 4:3 SN (1:0, 2:0, 0:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 11. L. Hudáček (Daňo, Cienciala), 23. Helewka (Vrána, Cienciala), 25. Hrehorčák (Helewka, Smith), rozh. náj. L. Hudáček – 54. Pánik (Sedlák, D. Musil), 59. R. Kousal, 60. Pánik (Čerešňák). Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Axman, Blažek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Šenkeřík – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Hrehorčák, Vrána, Helewka – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála, Koudelka – Hyka, Sedlák, Pánik – Radil, Zohorna, R. Kousal – Paulovič, A. Musil, Říčka – Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Zadina.