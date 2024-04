Dřeli, ale nedopadlo to! Hokejisté Třince prohráli 2. finále play-off extraligy na ledě Pardubic po drtivé koncovce domácích 3:6, ve vyřazovacích bojích narazili po pěti vybojovaných zápasech, a série se tak za vyrovnaného stavu 1:1 přesouvá do Slezska, kde se pokračuje o víkendu.

7. semifinále play-off hokejové extraligySparta - Třinec 2:3 po prodlouženíFOTO: CPA | Foto: Deník/Michal Káva

Pardubice poslal do vedení na začátku druhé třetiny ex-třinecký Pánik. Třinec opakovaně vzdoroval, brzy srovnal a dokázal se vrátit i z dvoubrankového manka. V závěru zápasu však zaúřadoval domácí forvard Vondráček, který během 88 vteřin dvěma údery rozhodl.

„Ten gól na 2:1? To byla smůla. Ta střela prošla jak obránci, tak Kácovi mezi nohama. Je hlavně škoda, že jsme ji dostali po vyloučení na konci třetiny v útočném pásmu,“ vykládal kapitán Třince Petr Vrána, který vnímal daleko větší chození Dynama do gólmana Kacetla. „Když bráníte svého brankáře a po útoku na něj je to maximálně 4 na 4, tak je to složité,“ dodal Petr Vrána.

2. finále play-off extraligy (středa 17. 4. 2024):

Pardubice – Třinec 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 24. Pánik (Sedlák), 39. Radil (Košťálek, Kaut), 47. Čerešňák (Paulovič, A. Musil), 55. Vondráček (Mandát), 56. Vondráček (Mandát, Poulíček), 58. Kaut (Kousal, Čerešňák) – 34. Cienciala (Hudáček, Kundrátek), 49. Helewka (Nestrašil, Voženílek), 50. Hudáček (Kundrátek). Rozhodčí: Stano, Šír – Hynek, Lederer. Vyloučení: 8:9. Využití: 2:2. Stav série: 1:1.