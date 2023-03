„Bude to těžký soupeř, ale připravíme se na něj a půjdeme s pokorou do bojů,“ řekl útočník Ocelářů Martin Růžička, který se stal s 52 body (23+29) nejproduktivnějším hráčem dlouhodobé části. Povedlo se mu to podruhé v kariéře, přesně po deseti letech.

Oceláři se pokusí přejít přes Vervu také s pomocí nejlepšího střelce ligy Marka Daňa, autora 29 branek. „Jsem rád, že se mi to podařilo, a že jsme si to s Růžou takhle pěkně rozdělili. Já jsem králem střelců, on králem bodování. To je super,“ usmíval se Daňo.

Růžička z Třince ovládl bodování extraligy. Třeba v play-off vylítnou jiní, říká

„Teď věřím, že naší produktivitou budeme pomáhat týmu i v play-off a dojdeme daleko,“ dodal slovenský forvard. „Litvínovu jsem dal v sezoně už hattrick, a pak ještě dva góly. Snad jsem si nějaké další ještě schoval. Věřím, že postoupíme,“ uzavřel Marko Daňo.

„Litvínov nám rozhodně nedá nic zadarmo, vždyť všechny zápasy hráli nadoraz. Když do toho ale dáme srdce a přidáme naši hokejovou kvalitu, budeme v sérii úspěšní,“ má jasno další třinecký útočník Samuel Buček.