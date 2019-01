/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince porazili ve čtvrtém utkání předkola play off Zlín 4:3 a sérii o postup do čtvrtfinále tak rozhodne až v neděli pátý zápas ve Zlíně. Utkání plné zvratů vyřešil sedm minut před koncem gól kladenského hosta Denise Kindla, který se v dresu Ocelářů objevil poprvé v sezoně. Dva góly a asistenci si připsal třinecký útočník Jiří Polanský. Hostům nestačilo vedení 1:0 a 3:2, v rozhodující bitvě ale mají výhodu domácího prostředí.

V třinecké odvetě se opakoval čtvrteční start. Hostům přinesla znovu štěstí devátá minuta a první přesilovka, v níž se ujala Kotvanova dělovka od modré čáry. Ale s nožem na krku pak Třinec podrobil soupeře drtivé ofenzívě. Nosek trefil v šanci tyčku, Pechanec si poté svou aktivitou vykoledoval více než minutovou přesilovku pět na tři, ve které Kopecký na brankovišti usměrnil za Kašíka Noskův příklep.

Domácí od inkasované branky soupeře intenzivně mačkali v útočném pásmu a během čtyř minut obrátili skóre ve svůj prospěch. Adamský poslal od zadního hrazení puk naslepo před branku a Polanského dorážka proklouzla za gólmana Kašíka.

Jak velkolepě domácí první část končili, tak mizerně vstoupili do druhé. Zlín v ní přebral taktovku a po aktivním nástupu rychle srovnal zásluhou Fořtova švihu pod horní tyč. Hosté vytrvali v tlaku, nevyužili ale dvě slepené přesilovky, a když jejich převaha odezněla, šokovali Werk Arénu kuriózní trefou Maruny, jehož zblokovaná rána od Hrabala vysokým obloukem přelobovala nic netušícího Hamerlíka.

Zlín však o náskok ještě před druhou pauzou přišel. Chvilkovou nepozornost hostující obrany zužitkoval Polanský, který se dostal do sóla a Kašíka oklamal dokonalou forhendovou kličkou.

Zápas zvratů vyvrcholil v závěrečné desetiminutovce. Naději na čtvrtou branku v 51. minutě promarnil Fořt, který Hamerlíka neprostřelil, zato na opačné straně se do sražené přihrávky z mezikruží opřel bez přípravy Kindl a v prvním extraligovém startu v sezoně domácí výpomoc z Kladna rozvlnila síť za Kašíkem.

O nejhubenější náskok se ale domácí třásli do úplného konce. Zlín i díky přesilovce v závěru sevřel soupeře a největší možnost sebral při power play 15 sekund před koncem Hamerlík osamocenému Holíkovi. Sérii tak rozhodne pátý zápas ve Zlíně.

René Mucha (Třinec): „Vývoj série napovídal, že to půjde do pátého utkání, a dneska se to potvrdilo. Byli jsme šťastnějším týmem. Zatím je dobře, že když někoho vytáhneme z první ligy nebo jsme k tomu víceméně donuceni, tak ti hráči přijdou a jsou platní. To byl dnes případ Kindla s Repem. Uvidíme, co nám zdravotní stav našich zraněných dovolí udělat se sestavou pro nedělní utkání."

Rostislav Vlach (Zlín): „Budu se opakovat a řeknu to co po čtvrtečním utkání. Byl to znovu vyrovnaný zápas, dnes však se šťastným koncem pro Třinec. Pátý zápas rozhodnou maličkosti a kousek štěstí."

HC Oceláři Třinec – PSG Zlín 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Kopecký (Nosek, M. Doudera), 17. Polanský (Adamský, Kanko), 39. Polanský (Adamský), 53. Kindl (Hrabal, Polanský) – 9. Kotvan (Čachotský, Roman Vlach), 22. Fořt (Okál, Žižka), 38. Maruna (Kubiš, Ondráček). Rozhodčí: Hejduk, Hodek – Bláha, Špůr. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 4753. Stav série: 2:2

Třinec: Hamerlík – Nosek, Jank, Hrabal, Repe, Slovák, M. Doudera – Dravecký, Kopecký, Tybor – Kanko, Pechanec, Svačina – Kindl, Polanský, Adamský – Rákos, Plíhal, Matuš. Trenéři: Dopita a Mucha

Zlín: Kašík – Marušák, Kotvan, Matějíček, Žižka, Urbanec, Řezníček – Bukarts, P. Holík, Říčka – Okál, Roman Vlach, Veselý – Čachotský, Fořt, Čech – Ondráček, Maruna, Kubiš. Trenéři: Rostislav Vlach, Jurík a Hrazdira