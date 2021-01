Šestadvacetiletý Leier uplynulou sezonu strávil v AHL v barvách farmářského týmu Philadelphie Flyers Rochester Americans. O den starší Rodewald pak ve stejné soutěži naskakoval za Springfield Thunderbirds. Oba mají dohromady na 65 startů v NHL.

„Ve druhé polovině prosince jsme se začali trápit s koncovkou. I přes herní převahu jsme nedokázali proměňovat brankové příležitosti. Rozhodli jsme se to řešit posílením o dva útočníky se zkušenostmi z NHL,“ řekl k nejnovějším akvizicím v tiskové zprávě sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Rodewald s Leierem kvůli pandemii koronaviru sehráli soutěžní utkání naposledy v březnu. Leier odehrál v 2. nejvyšší kanadské soutěži AHL 288 utkání a nasbíral 176 kanadských bodů (79+97). Rodewald začal předchozí sezonu na farmě Ottawy Senators v Belleville, hráčská práva získala v říjnu 2019 Florida Panthers a rovnou jej poslala do partnerského týmu Springfield Thunderbirds. Celkem naskočil v AHL do 252 utkání (60+57). Ve Springfieldu navíc plnil roli asistenta kapitána.

Zdroj: Deník / VLP Externista

„Po odchodu Zadiny s Jaškem se prosazovala především první formace, zatímco v dalších lajnách jsme to museli kvůli zraněním různě slepovat a pomáhat si hráči z partnerského Frýdku-Místku. Tomu se brzo znovu rozběhne soutěž a my proto museli řešit situaci na hráčském trhu. Měli jsme několik možností, nakonec jsme se dohodli na spolupráci s těmito hráči,“ vysvětlil trenér Václav Varaďa.

Rodewald přichází poté, co se jeho jméno na jaře letošního roku objevilo v souvislosti s uniklou skupinovou konverzací ze sociální sítě Instagram. V ní padaly nevhodné komentáře na adresu žen či partnerek jiných hokejistů. „Nechci to v žádném případě omlouvat, takové řeči do slušné společnosti nepatří a jako klub se s nimi rozhodně neztotožňujeme. Věřím, že se Jack poučil a svým kamarádům se bude teď chlubit hlavně hokejovými dovednostmi,“ okomentoval výstřelek Peterek s tím, že Rodewald bude v Třinci soustředit především na hokej.

„Jeho angažmá bude zároveň sloužit jako příklad našim mladým hokejistům, kteří jsou na sociálních sítích jako doma. Jedna zdánlivě nevinná konverzace se může dostat na veřejnost a způsobit velké potíže v kariéře,“ uzavřel Peterek.

Do zápasu by oba měli nastoupit po zaregistrování nezbytných dokumentů ze strany zahraničních klubů.