V pondělí vyhráli Oceláři v této sérii podruhé na ledě soupeře, tentokrát 5:2.

Vítkovice se sice poprvé v celé sérii ujaly vedení, když ve třetí minutě prostřelil Hrubce z ideální pozice v mezikruží Stránský, jenže radost vydržela domácím jen čtyři minuty.

Nejprve srovnal po nahrávce Růžičky Svačina a pak se prosadil do té doby mlčící střelec Vrána. Na svůj bývalý klub mu to jde. Po příchodu do Třince dal svůj druhý gól a znovu do sítě Vítkovic. „Asi to opravdu bude můj oblíbený klub, ale bude důležité, abych přispěl týmu i v dalším průběhu play off,“ konstatoval po zápase Petr Vrána, autor důležité trefy na 1:2.

Ve 14. minutě si střihli boxerskou vložku domácí Trška a hostující Polanský, na body jasně vyhrál útočník Ocelářů a hosté pak udeřili i gólově, když Hrňa využil opět přesilovku.

Ostravané vpadli do druhé části velmi dobře, když Schleiss šťastně prostřelil Hrubce a dostal domácí na kontakt, víc ale diváci v prostředním dějství neviděli.

Oceláři jistili svůj postup v další přesilovce, tentokrát 5 na 3, kdy se prosadil Cienciala a pečeť na třinecký postup dal při vítkovické power play třinecký Kanaďan Werek do prázdné brány.

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec (1:3, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Stránský, 27. Schleiss (Tybor) – 7. Svačina (Martin Růžička), 10. P. Vrána (M. Doudera, Hrňa), 16. Hrňa (Roth, Martin Růžička), 50. Cienciala (M. Doudera, Svačina), 60. Werek (Martin Růžička). Rozhodčí: Hribik, Mrkva – Hynek, Zíka. Vyloučení: 7:6, navíc Trška 10 min. OT – Polanský 10 min. OT. Využití: 0:3. Diváci: 9039. Konečný stav série: 0:4.

Vítkovice: Bartošák – Hrabal, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk, Mrázek, Černý – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc, Poletín, Olesz – Schleiss, Lev, Dej – Kucsera, Stránský, Zdráhal – Guman. Trenér: Petr.

Třinec: Hrubec – M. Doudera, Roth, Galvinš, D. Musil, Adámek, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička – Werek, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Dravecký – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski. Trenér: Varaďa.