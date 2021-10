Oceláři vstoupili do utkání aktivně a už v šesté minutě vedli zásluhou kapitána Vrány 1:0. Na začátku druhé třetiny přidal další branku kanonýr Růžička a zdálo se, že Slezané kráčí k pohodové výhře. Jenže hráči Energie brzy snížili a ve třetím dějství hosté vyrovnali.

„Vytvářeli jsme si spoustu šancí, nebyli jsme ale dostatečně produktivní, proto se hosté drželi ve hře. Po inkasované brance ve druhé třetině jsme malinko znervózněli a v některých situacích jsme měli štěstí," prohlásil po zápase třinecký kouč Václav Varaďa.

Utkání dospělo do prodloužení, které rozhodl domácí Hrňa. „Dnešní utkání se mi hodnotí velmi dobře, věřím, že si to fanoušci užili. Zasloužili bychom si ale tři body, máme však jen dva. Děkuji hráčům, že to nevypustili a zabrali. Zlatý gól je skvělý, jsou to dobré dva body do tabulky” dodal Varaďa.

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 3:2 p (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. P. Vrána (Martin Růžička), 24. Martin Růžička (Kundrátek, Hrňa), 63. Hrňa (Martin Růžička) – 28. Jiří Kulich, 46. O. Beránek. Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 264.

Třinec: Kacetl – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Matyáš – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, O. Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.