Hokejoví Oceláři si plácli na další dobu s obráncem Janem Zahradníčkem, který na konci nedohrané sezony pravidelně nastupoval v první dvojici s Milanem Douderou.

Jan Zahradníček pokračuje v Třinci, kde je spokojen. | Foto: hcocelari.cz

Třiadvacetiletý bek měl tento rok poslední šanci přesvědčit, že si zaslouží kontrakt a využil ji. „Honza šel do sebe a hrál dobře jak za nás, tak ve Frýdku-Místku v první lize. Je na něm vidět, že se vyhrál a začal si více věřit. Nevypadá na to, ale umí si také najít protihráče a pořádně ho trefit tělem. To bývá strašná rána. Cítím to až na tribuně,“ zasmál se sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. Člen zlaté party třineckých juniorů z roku 2016 dal letos dokonce svůj první gól v extralize mužů. „Jsem v Třinci od osmé třídy a cítím se tu jako doma. Nemám důvod měnit klub, a proto jsem rád, že jsme si plácli,“ pravil Zahradníček.