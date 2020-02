Přepustili tak své místo Bruslařům, nicméně mají zápas k dobru a se soupeřem lepší vzájemnou bilanci. O jediný gól!

O ten, kterým Martin Růžička dvě minuty před koncem korigoval na 4:5 a načal jím druhých 250 branek, které už v kariéře stihl.

Mimochodem, za ně obdržel před utkáním pozornost od prezidenta klubu Jána Modera (hodinky a památeční puk) a aréna třineckému kanonýrovi tleskala za vstup mezi elitní snajpry do Klubu hokejových střelců.

„Cením si toho hodně, a myslím si, že to později ještě docením. Jsem pyšný na to, do jaké společnosti jsem se dostal, ale konkrétní cíl, jestli doženu nebo předeženu někoho před sebou, to nemám. Mým cílem je, abychom jako mužstvo co nejvíce vyhrávali,“ poznamenal se skromností sobě vlastní po zápase Martin Růžička.

Utkání samotné mu ale v paměti dlouho nezůstane. „Tohle musíme hodit za hlavu. Nebyl to úplně náš zápas, nedostali jsme se do něj, byť jsme v závěru tlačili a měli i nějaké šance na to dát gól,“ uznal.

Boleslav za stavu 2:1 skórovala během půlminuty dvakrát a náskok jí vydržel. „Neméně důležitý byl ale i náš gól na 2:1, který nás zvedl. Byli jsme ale celý zápas lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Jsme za to rádi, v Třinci se těžko vyhrává,“ mínil po zápase asistent trenéra Rulíka na boleslavské střídačce Pavel Patera.

Domácí měnili během zápasu gólmany. Jakub Štěpánek odjel po čtvrtém gólu Bruslařů na střídačku a zastoupil ho Lukáš Daneček. Oceláři mocne finišovali, a i když se jim nedařilo, sahali aspoň po bodu. Hosté nakonec pečetili výhru až do prázdné brány.

„Začali jsme dobře, vedli jsme 2:0, ale dostali jsme gól a zhroutilo se nám to. Druhá třetina byla špatná, inkasovali jsme tři branky během pěti minut. Třetí třetinu jsme se chtěli vzchopit, nějaké šance jsme si vypracovali, ale prohráli jsme,“ hodnotil utkání třinecký asistent trenéra Varadi Marek Zadina.

Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Adamský (Novotný, Dravecký), 5. Wolski (Gernát, P. Vrána), 39. M. Kovařčík (Martin Růžička), 58. Martin Růžička – 15. Skalický (Klepiš), 26. R. Zohorna (Pláněk, Zbořil), 27. Najman (P. Kousal, Flynn), 30. Zbořil (Kašpar, Klepiš), 57. Bičevskis (Kašpar, Dlapa), 60. Lunter (Kašpar). Rozhodčí: Hejduk, Kika – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:2. Diváci: 4282.

Třinec: Štěpánek (30. L. Daneček) – Kundrátek, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Zahradníček – Martin Růžička, P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Novotný, Adamský – Hrehorčák. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.