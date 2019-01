Třinec /FOTO/ – Hokejoví Oceláři se po sobotě, kdy je předběhl díky zápasu navíc Liberec, vrátili o skóre na první místo tabulky. V rámci 33. kola extraligy porazili Litvínov.

Třinci patřila úvodní část hry, kdy měl jasně navrch a vypracoval si náskok 2:0. Litvínov se dostal do hry v prostřední části, Myšák snížil, dvougólové vedení však vrátil domácím svou první brankou v extralize Tomáš Kundrátek.

V poslední třetině si Oceláři pohlídali náskok a brali tři body, ztratili však tři hráče, neboť Adamský (ten dokonce hned při prvním střídání), Roth ani Werek utkání nedohráli.

„Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně a první třetina tomu odpovídala. Hráli jsme velmi dobře, přehrávali Litvínov a vytěžili z naší převahy dvě branky. V prostřední části nám nevyšlo druhých deset minut, tam jsme se dostali trochu pod tlak a soupeř snížil, naštěstí jsme pak dali třetí gól, ten nám hodně pomohl,“ uznal po utkání jeden z třineckých trenérů Marek Zadina.

Litvínovský asistent Radim Skuhrovec litoval chyb, kterých se hosté dopustili. „Těžko se mi to hodnotí, soupeři jsme po našich chybách nabídli úvodní dva góly, ať už to bylo ztrátou kotouče, který jsme měli jasně na hokejce, nebo podruhé ztrátou puku na modré čáře. Ve druhé třetině jsme se to snažili zjednodušit, nahazovali puky a neslo to ovoce, dali jsme i kontaktní gól. Tu část jsme nehráli vůbec špatně, ale soupeř potrestal naši chybu ve středním pásmu, odskočil do dvoubrankového vedení a v závěrečné třetině ještě vstřelil další gól v přesilovce,“ rekapituloval průběh utkání.

Dva góly vsítil v zápase třinecký snajpr Martin Růžička. Z posledních pěti zápasů má bilanci 5+4. „Po tom zranění z úvodu sezony sezony se cítím lépe a lépe, ale že mi to teď jde není zase tak důležité. Nakonec je jedno, kdo ten gól dá, chceme hlavně vyhrávat a to se dnes povedlo,“ pochvaloval si Martin Růžička.

„Musím kluky pochválit, jak skvěle dnes odehráli všechna oslabení, Litvínov se v nich k ničemu pořádnému nedostal. Jsme rádi, že jsme konečně dali víc než jeden gól a zase nám to tam napadalo,“ připomněl Marek Zadina, že Třinec dal opět po více než dvou týdnech v jednom utkání víc než gól.

Oceláři Třinec – Verva Litvínov 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Martin Růžička (Svačina, Polanský), 17. Dravecký 38. Kundrátek (Roberts Bukarts), 54. Martin Růžička (Polanský, Dravecký) – 35. Myšák (M. Hanzl). Rozhodčí: Šír, Pavlovič – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:3, navíc Polanský (T) 5 min. + DKU. Využití: 1:0. Diváci: 4620.

Třinec: Hrubec – Krajíček, Gernát, Kundrátek, Galvinš, Roth, M. Doudera, D. Musil – Martin Růžička, Marcinko, Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Trenér: Varaďa.