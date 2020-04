Ten v posledních dvou sezonách ovládl klubové statistiky v Radegast indexu i v počtu hitů. Obětavými výkony se prosadil i do českého nároďáku, za který hrál na loňském mistrovství světa. Jeden z pilířů třinecké obrany tak bude pod Javorovým působit i nadále. „David je výborný defenzivní obránce s dobrými parametry, hraje srdcem. O jeho platnosti pro tým vypovídá i vyjádření Milana Gulaše. Když se ho na loňském vyhlášení Hokejisty sezony ptali, proti komu se mu hraje nejhůře, odpověděl, že jednoznačně David Musil. To mluví za vše," vyzdvihl kvality třineckého beka sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Musil získal s Třincem titul i stříbro. Letos, než byla sezona předčasně ukončena, obsadili Oceláři druhé místo po základní části. „Vytvořil se tady tým, který chce vyhrávat a má úspěchy. Líbí se mi, jak pracuje celá organizace a jaké máme zázemí. Vyhovuje mi také, že je Třinec menším městem a že je obklopen horami. Mám rád přírodu. Jsem tu velmi spokojený, proto jsem se rozhodl zůstat,“ uvedl k prodloužení smlouvy sám Musil.

Sedmadvacetiletý bek se přesunul do Třince před třemi roky ze zámoří, kde si připsal i čtyři starty v NHL. Od té chvíle je pevným článkem týmu a loni při jízdě Ocelářů za titulem dokonce suverénně vyhrál hodnocení celého play off v Radegast indexu. „Znám svoji roli. Statistiky tolik neřeším, pro mě je ze všeho nejdůležitější, abychom vyhrávali. A pokud se nepletu, v této sezoně jsme Radegast index vyhráli i jako tým. To dokazuje, že je nás tu více obětavých hráčů. Že jsme ochotni si pomáhat, postavit se jeden za druhého a hrát pro mužstvo. Doplňujeme se. To je pro úspěch důležité,“ podotkl.