Třinečtí se na soupeře vrhli a okamžitě dali gól. Bleskově využili přesilovku, když Vrána vyhrál buly a Hrňa nechytatelně pálil. Přesně to samé předvedli Oceláři nedávno na kladenském ledě. Jejich kombinace je v tomto podání smrtící.

Oceláři odehráli utkání v podobně vysokém tempu jako proti Spartě. Skvěle bránili, výtečně zachytal Bartošák a udržel čisté konto.

Do sestavy Třince se vrátil Rostislav Martynek. A zrovna proti Litvínovu, kde kdysi hrával. „Včera mi volali z Třince. Je náhoda, že to tak vyšlo. Ale užil jsem si to. Je to vždy trochu specifické, protože nikdy nevím, jestli to pro mě nebude poslední zápas,“ přiznal popravdě.

Domácí vyhráli zaslouženě, vytvořili si více šancí. „Kromě první třetiny byla druhá a třetí v naší režii. Když už měli nějaké šance, tak to Bartéz výborně pochytal,“ souhlasil Martynek.

Hodně se pak mluvilo o neuznaném gólu Polanského kvůli posunuté brance. Tu litvínovský Honzík úmyslně posunul a branka Ocelářů nemohla být podle pravidel uznána, což vyvolalo vlnu nevile z domácích ochozů.

„Neznám úplně přesně pravidla. Bylo vidět, že branka je posunutá, tak by měli alespoň udělit dvě minuty. Ale jak říkám, neznám přesně pravidla,“ uvedl Martynek.

I když byl zápas v režii Ocelářů, moc gólů nepadlo. „Chybělo štěstíčko v zakončení. Sám jsem měl jednu tutovku, ale byl jsem rychlejší než puk,“ vybavil si Martynek.

A připomněl si i lichotivou bilanci Ocelářů proti Chemikům, kteří jsou pro domácí oblíbeným soupeřem. „Vím, že Třinec vyhrál nad Litvínovem podvanácté v řadě. Loni jsem nastoupil taky první zápas proti Litvínovu a taky to skončilo 2:0. Asi je to předurčeno,“ pokrčil rameny.

„Jsme rádi, že jsme po těžkém zápase se Spartou pokračovali v tempu, jaké bylo včera. Kluci odehráli dobré utkání, přesně takové, jaké jsme chtěli. Převážně jsme hráli v útočném pásmu, vypracovali jsme si hodně šancí a Litvínov podržel dobrým výkonem Honzík,“ hodnotil duel Marek Zadina, jeden z třineckých trenérů.

Litvínovský kouč Radim Skuhrovec pak doplnil: „Třinec byl jednoznačně lepší ve všech aspektech hry. Převyšoval nás v osobních soubojích, bruslení. Jen díky dobrému výkonu našeho brankáře nebylo skóre vyšší.“

Oceláři Třinec – Verva Litvínov 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Hrňa (P. Vrána), 37. P. Vrána (M. Doudera). Rozhodčí: Kika, Obadal – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 4 467.

Třinec: Bartošák – Kundrátek, Gernát, Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Galviņš – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – D. Kofroň, Polanský, Martynek – Hladonik. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Litvínov: Honzík – L. Doudera, Jánošík, Ščotka, Baránek, Pavelka, Štich, Kudla – F. Lukeš, V. Hübl, Válek – Jarůšek, Helt, Petružálek – Kašpár, Gerhát, Myšák – Trávníček, Zygmunt, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Kotrla a Skuhrovec.