Třinec /FOTO/ – Hokejisté Třince porazili v posledním nedělním utkání 35. kola extraligy pražskou Spartu 2:1 a vzali si zpět vedoucí příčku tabulky, o kterou v průběhu týdne přišli.

Ocelářům se v domácím prostředí proti Spartě daří. Osmkrát v řadě proti ní bodovali při šesti vítězstvích a dvou bodových prohrách. V neděli přidali další úspěch.

Diváci sledovali ve Werk Areně svižný hokej, v němž byli v první třetině mírně lepší sparťané. Oceláři se po náročném sobotním derby hledali. „Nástup patřil Spartě, my jsme po tom derby tahali nohy z ledu, nebylo to ono,“ připustil trenér domácích Václav Varaďa, který na střídačce Třince odkoučoval jubilejní stý zápas coby hlavní trenér.

Nebyl jediným jubilantem v třineckém táboře. Před zápasem obdržel památeční dres i Erik Hrňa, který v dresu Ocelářů odehrál 400. utkání.

Domácí nakonec mohli slavit, jelikož dali o gól víc než jejich soupeř. Od druhé části se hra srovnala, tutovky byly k vidění na obou stranách.

O výhře Ocelářů rozhodl Aron Chmielewski, který doklepl do branky skvostnou přihrávku Guntise Galvinše. „Je to prakticky jeho gól. Nalákal na sebe všechny včetně gólmana, soupeřův obránce mě tam ještě trochu zaháknul, ale už to směřovalo do branky a byl jsem si jistý, že je to gól,“ popisoval vítěznou trefu Polák v třineckých službách.

V dresu Pražanů zažil debut gólman Jakub Sedláček, který přišel před pár dny ze Zlína. Hned při první ráně Třince, konkrétně Vladimíra Svačiny, však kapituloval.

„Tohle je vždycky nepříjemné, když na vás nejde pět minut střela a pak hned z první na bránu je gól,“ připustil po zápase Sedláček, který neměl moc času na souhru se spoluhráči. „Bylo to rychlé, s ostatními jsme si stačili jen říct základní pokyny, kdo bude sjíždět za branku pro puky a podobně. Naštěstí ve všech klubech je to podobné, takže v tom problém nebyl,“ konstatoval Sedláček.

Německý kouč na sparťanské lavičce Uwe Krupp litoval promarněných šancí. „Na jeden gól se nevyhrává, těch šancí jsme dnes měli dost a proti tak kvalitnímu soupeři, jako je Třinec, je musíte využít,“ poukázal na slabou produktivitu svého týmu.

U vítězného gólu Chmielewského se opět objevilo jméno třineckého snajpra Martina Růžičky. Asistencí na jeho trefu Růžička protáhl svou individuální bodovou sérii na osm zápasů v řadě. „Cítím se lépe a lépe. Je důležité, že hrajeme dobře jako tým. Sbíráme body a to pak vyskočí i jednotlivci. Každému se pak hraje lépe. Já jen těžím z práce výborných spoluhráčů,“ dodal skromně Růžička.

Sparťané zanechali ve Slezsku velmi dobrý dojem. „Ne nadarmo jsou první v počtu bodů na cizím ledě. Dnes to potvrdili,“ upozornil třinecký Varaďa.

Jeho protějšek Uwe Krupp byl rozpolcen. „Ano, hráli jsme dobře, líbil se mi náš výkon, nasazení i způsob, jakým jsme se proti špičkovému týmu prezentovali. Nepouštěli jsme Třinec moc do střelby, jenže výsledek je nulový,“ pokrčil rameny kouč Pražanů.

Oceláři Třinec – Sparta Praha 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Svačina (Polanský), 35. Chmielewski (Galvinš, Martin Růžička) – 17. Piskáček (Pech). Rozhodčí: Hradil, Nikolic – Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 3:5, navíc Musil 5 min. + DKU – Jones 10 min. OT + DKU. Bez využití. Diváci: 4751.

Třinec: Hrubec – Gernát, Krajíček, Galvinš, Musil, M. Doudera, Roth, Adámek – Martin Růžička, M. Kovařčík, Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský – Dravecký, Hladonik, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Trenér: Varaďa.