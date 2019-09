„Musím říct, že já žádnou mistrovskou kocovinou netrpím. Pro mě je start nové sezony zase nová motivace, a naopak po titulu mám větší chuť něco zase dokázat. Nejsem nejmladší a kdo ví, kolik aktivních sezon před sebou ještě mám,“ upozornil kapitán Ocelářů Martin Adamský, který zažil v klubu oba třinecké tituly, tedy ten letošní, i ten první z roku 2011.

Trenér Václav Varaďa má zase v Třinci titul jak s áčkem, tak s juniorkou. I on se na nový ročník těší. „Léto bylo ovlivněno tím titulem, kluci dostali delší pauzu, aby měli prostor si odpočinout, ale musím je pochválit za přístup. Všichni byli po individuálních tréninkových plánech skvěle připraveni na společnou přípravu, což nám ukazovali na ledě,“ pochvaloval si Varaďa, který podle svých slov cítí, že se mužstvo ohromně těší na start sezony. „Ten úvod je náročný, hrajeme v jedenácti dnech šest zápasů, ale na hráčích vidím hlad po zápasech a neměl by to pro nás být problém,“ míní cílevědomý kouč.

Podobně hovořil i Adamský. „Nejlepším tréninkem je zápas. Ten úvod je pro nás pořádně našlapaný, sešla se nám tam kvalita, je tam i derbíčko. Těšíme se,“ pochvaluje si ostrý start do soutěžního ročníku.

Sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek přiznal, že kádr na novou sezonu se skládal obtížně. „Vše konzultujeme s Vencou Varaďou. Sám jsem v očekávání, jak se nám to letos povedlo. Nejvíce nás pálil post brankáře, kdy nám odešel Šimon Hrubec do KHL, ale nahradili jsme ho Patrikem Bartošákem, podle mého soudu nejlepším brankářem extraligy. Krýt záda mu bude mladý Petr Kváča, který se u nás osvědčil už v minulé sezoně. Do toho je tady navrátilec Kundrátek, posílili jsme o Stránského, oba se ukazovali v přípravě ve velmi dobrém světle. Jsou to tahouni. Ze zámoří se nám vrátili i mladí hráči Hrehorčák a Kvasnica,“ vypočítával Peterek letní posily.

Jsou tady ale také ztráty. Trenér Varaďa přišel na startu sezony o trio zkušených borců. „Lukáš Krajíček bojuje se zánětem. Už ale nebere antibiotika a cítí se lépe. Mimo je i Vláďa Roth, nicméně je už na bruslích a během příštího týdne by se měl objevit v tréninku s mužstvem. Martin Růžička je po operaci achilovky, tam je to v řádu několika měsíců. Ještě bych k nim přidal Kubu Matyáše, který se nám zranil v přípravě. Je po operaci ramene a pravděpodobně v půlce října bude na ledě,“ objasnil Varaďa.

A jaké novinky klub v roce svého výročí chystá? „Vypíchl bych změny v hale, jež se týkají i MS dvacítek, které na přelomu roku hostíme s Ostravou. Máme dvě nové šatny pro mládež, takže v areně už budou moci být všechna družstva a nikdo se nemusí přesouvat z miniwerk areny, celkově tedy šest šaten plus šatná áčka. Původně tvrzená skla jsou vyměněná za plexiskla, která jsou pružnější a ohleduplnější vůči zdraví hráčů. Myslím, že to diváci ocení. Změnili jsme pro fanoušky i systém distribuce vstupenek, které budou nově k zakoupení i přímo na našich webových stránkách,“ přiblížil viceprezident klubu Jan Czudek.

A co sám nejvyšší představitel třineckého hokeje Ján Moder? „Je to téměř čtvrt století od profesionalizace třineckého hokeje. Já začínám svou čtyřiadvacátou sezonu ve vedení klubu. Těší mě, že jsme za ta léta dostali klub do stabilních ekonomických kolejí, přičemž peníze dáváme i na mládež a nadále je navyšujeme. A jaký dárek si ke kulatému jubileu nadělíme? Už jsme si nadělili,“ zasmál se prezident klubu s odkazem na letošní titul z české nejvyšší soutěže.

KÁDR HC OCELÁŘI TŘINEC

Brankáři: Patrik Bartošák, Petr Kváča, Nick Malík.

Obránci: Marian Adámek, Milan Doudera, Martin Gernát, Guntis Galvinš, Filip Haman, Lukáš Krajíček, Tomáš Kundrátek, Jakub Matyáš, David Musil, Vladimír Roth, Ondřej Hrachovský.

Útočníci: Martin Adamský, Vladimír Dravecký, Jan Hladonik, Patrik Hrehorčák, Aron Chmielewski, Erik Hrňa, David Kofroň, Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík, Michal Kvasnica, Tomáš Marcinko, Štěpán Novotný, Jiří Polanský, Martin Růžička, Matěj Stránský, Petr Vrána.

ZMĚNY V KÁDRU

Přišli: Patrik Bartošák (Vítkovice), Petr Kváča (České Budějovice), Tomáš Kundrátek (Davos), Patrick Kudla (Nové Zámky), Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda), Michal Kvasnica (Portland), Matěj Stránský (Mora).

Odešli: Šimon Hrubec (Kunlun), Peter Hamerlík (Bratislava Capitals), Patrik Husák (Poruba), David Cienciala (Mladá Boleslav), Ethan Werek (Kunlun), Vladimír Svačina (Poruba), Jonáš Peterek (Calgary), Adam Raška (Rimouski).