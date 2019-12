Symbolicky jí dosáhli nad pořadatelem tohoto turnaje – domácím Davosem. Oceláři se konečně střelecky probudili a na rozdíl od předešlého duelu s Kanadou se nenechávali zbytečně vylučovat. Také šli do vedení, takže dotahovat museli domácí.

To vše jim hrálo do karet. A Slezané byli aktivní už od úvodního vhazování. Skvěle bruslili, dodržovali taktické pokyny a O. Kovařčík je poslal do vedení.

To Ocelářům vydrželo i po druhé třetině, neboť bezchybný Štěpánek v třinecké kleci zlikvidoval všechny pokusy domácích.

Kapituloval až při přesilovce Švýcarů, nicméně Oceláři hráli neustále disciplinovaně a v závěru utkání udeřili. Rozdílový gól trefil Martynek, zbývající trefy padly do prázdné brány Davosu a byly to trefy nanejvýš důležité. Oceláři jimi totiž srovnali svůj tabulkový účet na vyváženou bilanci a je velice pravděpodobné, že neskončí ve skupině poslední jako loni.

V sobotu se mezi sebou utkají v „třinecké“ skupině Cattini oba zbývající soupeři, tedy Davos a Kanada a výsledek utkání určí pozici Třince. Podle toho pak sehraje v neděli čtvrtfinálové utkání (odpoledne, nebo až večer) proti druhému či třetímu týmu skupiny Torriani.

HC Davos – Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 41. Pesonen (Kessler, Rantakari) – 15. O. Kovařčík (Martynek, Zahradníček), 58. Martynek (M. Kovařčík), 59. Polanský (Chmielewski), 60. Kovařčík. Rozhodčí: Lemelin, Stricker – Kovacs, Šišlo. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 6300.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Zahradníček, M. Adámek, Hrachovský – Dravecký, Marcinko, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Chmielewski – Hrňa, Novotný, Szturc – Kofroň. Trenéři: Zadina a Raszka.