Tři dny poté, co vynulovali první Liberec, si Oceláři s nulou vzadu poradili také s Plzní, což svědčí o slibné formě mužstva trenéra Varadi před rozhodující fází sezony.

Druhé místo zároveň znamená, že Slezané si na svého soupeře počkají až po odehrání předkola.

„Perfektně odehrané. Do zápasu jsme vstoupili dobře a rychle vedli. Po první třetině pak 2:0. Protože má Plzeň silný mančaft a hraje agresivně v obranném i útočném pásmu, dobře jsme eliminovali její založení útoku a odehráli si to ve středním pásmu,“ pochvaloval si Varaďův asistent Marek Zadina.

Oceláři skvěle bojovali a plnili si defenzivní úkoly. „Občas jsme se dostali pod tlak, Plzeň má v kádru hbité útočníky, ale občas jsme byli v útočném pásmu zase lepší my. Byl to boj. My jsme proměnili své šance, oba gólmani chytali skvěle a jsme rádi, že jsme poslední zápas základní části vyhráli. Chtěli jsme začínat doma a to se povedlo,“ liboval si Zadina nad konečným druhým místem po základní části.

To plzeňský trenér Ladislav Čihák tak veselý nebyl. „Špatně jsme do toho vstoupili. Třinec měl dvě šance, obě proměnil. Ukázal, že má velmi zkušený mančaft. Velmi dobře si to odbránil a vlastně mu to stačilo. Nenašli jsme pohodu ve finální fázi. Možná jsme drželi puk, ale i na střely jsme prohráli,“ pokrčil rameny.

Po porážce se Plzeň sesunula na páté místo ještě za Mladou Boleslav a Spartu. Co na to trenér Škody říká? „Chtěli jsme bodovat, být v tabulce výš a začínat doma, ale už to nezměníme. Teď začíná nová soutěž. Konečně to vrcholí,“ těší se na play off.

Oceláři Třinec – Škoda Plzeň 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Martin Růžička (M. Stránský), 14. M. Stránský (Roth), 59. O. Kovařčík (M. Kovařčík). Rozhodčí: Hradil, Micka – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 4884.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, D. Musil, Roth, Galvinš, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Hrňa, Marcinko, O. Kovařčík – Hrehorčák, M. Kovařčík, Chmielewski – Adamský, Dravecký, Kofroň. Trenér: Varaďa.