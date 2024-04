/FOTOGALERIE/ Obhajoba se jim vzdaluje! Hokejisté Třince ztratili obě úvodní semifinále play-off extraligy na ledě pražské Sparty, v sérii to mají 0:2 na zápasy a o víkendu budou muset doma nutně zabrat. Třetí duel se rozehraje ve Werk Areně v sobotu 6. dubna v 17 hodin.

Hokejisté Třince prohráli v Praze se Spartou i druhé semifinále play-off extraligy a doma musí zabrat. | Foto: CPA

Třinec začal v hlavním městě porážkou 0:3, následovala smolná prohra 2:3 v prodloužení. Ve druhém duelu inkasovali Oceláři při power-play Sparty pouhých sedm vteřin před koncem, v prodloužení dokonal obrat Pražanů dvougólový obránce Moravčík.

„Máme pořád hlavy nahoře, nic nebalíme. Naše sebedůvěra je pořád velká. Víme, co dovedeme,“ prohlásil po druhé porážce se Spartou třinecký útočník Andrej Nestrašil, který odmítl, že by v prodloužení týmu došla šťáva. „Furt máme kde brát,“ zdůraznil.

Ve druhém utkání vnímal, že se přitvrzuje. „Obecně se hrál jiný hokej. První zápas byl mdlý, moc nepřipomínal play-off hokej. Teď to bylo z obou stran ostřejší a to je jedině dobře. Byly tam emoce, které k tomu patří. Bylo to fajn. Jsme dospělí chlapi,“ dodal Andrej Nestrašil.

Oceláři se zřejmě budou muset obejít v domácích odvetách bez forvarda Daniela Voženílka. Od disciplinární komise vyfasoval dvouzápasový distanc za zákrok na Filipa Chlapíka, který přímo ve středečním druhém utkání rozhodčí nepotrestali. Třinec se proti trestu hodlá odvolat, o čemž informoval v pátek ráno na sociální síti X.