/FOTOGALERIE/ Byl to on, kdo na začátku čtvrtého prodloužení sobotního 7. semifinále play-off extraligy na ledě pražské Sparty poslal Třinec do šestého souboje o titul v řadě. Tentokrát proti Pardubicím. Čtyřiadvacetiletý slovenský útočník ve službách Ocelářů Miloš Roman zblízka v čase 121:46 překonal gólmana Jakub Kováře a odšpuntoval gejzír červenobíle radosti.

Sparta Praha - Třinec 2:3 ve 4. prodl. (7. semifinále play-off extraligy - 13. 4. 2024). Radost útočníka Ocelářů Miloše Romana po postupové brance. | Foto: HC Oceláři Třinec

„Já ani nevím, co se stalo. Snažil jsem se jít do brány, viděl jsem, že Majo (Adámek) má puk a doufal jsem, že mi to posune. Byl jsem volný a přišlo to tam. Celé to teď opadlo, je to neskutečná euforie, co jsme dokázali. Jak jsme se spojili a ukázali srdce,“ vykládal bezprostředně po postupu do finále autor vítězné branky Miloš Roman.

Třinci se podařilo jako prvnímu týmu ve vyřazovacích bojích nejvyšší tuzemské soutěže otočit sérii z 0:3 na 4:3. „Ty čtyři zápasy v řadě jsme neskutečně odbojovali. Tým ukázal charakter. Obrovské díky všem klukům, za to, co jsme předvedli a jak jsme to vybojovali,“ dodal Miloš Roman.

Slovenský forvard zapsal do statistik třetí branku v play-off, druhou vítěznou. Tu předešlou vstřelil shodou okolností také v rozhodující sedmé bitvě. Ve čtvrtfinále s Českými Budějovicemi otevřel v čase 49:32 na ledě domovské Werk Areny skóre duelu. V poslední minutě pak pečetil postup mezi nejlepší čtyřku Viliam Čacho.