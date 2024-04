/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince přetlačili ve čtvrtečním 6. semifinále play-off extraligy Spartu po nevídaném obratu 2:1 v prodloužení, srovnali sérii na 3:3 a o postupujícím do boje o titul s Pardubicemi se rozhodne v sobotu 13. dubna v Praze.

Hokejistům Třince se v 6. semifinále play-off extraligy se Spartou povedl fantastický obrat. | Foto: Petr Rubal

Na gól se čekalo ve vyprodané Werk Areně až do začátku třetí třetiny, přesněji do času 41:00, a dala ho Sparta. Třinecký obránce Šenkeřík chyboval při rozehrávce, následovala rychlá předávka Kousala na Najmana, který se prosadil zkraje levého kruhu křížnou střelou k levé tyči na Kacetlovu lapačku.

Oceláře v následujících minutách hned třikrát zachránila tyč, aby v čase 59:59,8 při power-play poslal Voženílek zápas šťastně do prodloužení nahozením zpoza branky o pravý beton gólmana Kováře. Velký obrat dokonal Třinec v čase 69:21 dvoubodovým Ciencialou, jenž tečoval střelu Adámka od modré čáry.

„Jsme rádi, že jsme to urvali, je to 3:3 a jedeme do Prahy zabojovat o postup do finále,“ řekl třinecký útočník David Cienciala, který u prvního gólu asistoval, ten druhý rozhodující sám dal. „Vyhlížel jsem tam teč a jsem rád, že to tam padlo,“ vykládal David Cienciala.

„Před tím vyrovnáním na 1:1 jsem se podíval po mé zblokované střele nahoru na časomíru a chyběly tři sekundy. Dan (Voženílek) to ještě stihl šikovně nahodit a dostal to do branky,“ chválil svého spoluhráče a velkého bojovníka David Cienciala.

„Odehráli jsme parádní zápas, byli jsme aktivní. Hokej se ale hraje šedesát minut, měli jsme to už dotáhnout. Škoda. Nikomu ale nemám co vytknout, kluci hráli parádně,“ prohlásil trenér Sparty Pavel Gross, jehož svěřenci přišli v sérii o luxusní náskok 3:0 na zápasy.

6. semifinále play-off extraligy (čtvrtek 11. 4. 2024):

Třinec – Sparta Praha 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 60. Voženílek (Cienciala, Nestrašil), 70. Cienciala (Adámek, Hudáček) - 41. Najman (Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Špůr, Zíka. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Stav série: 3:3.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mar. Adámek, Šenkeřík, Polášek – Hrehorčák, Čacho, Nestrašil – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – M. Růžička, Helewka, Voženílek – Dravecký, Vrána, M. Roman. Trenér: Zdeněk Moták.

HC Sparta Praha: J. Kovář – Mozík, Kempný, Mikliš, Krejčík, Irving, Němeček, Moravčík – Forman, Sobotka, Buchtele – Chlapík, Horák, D. Vitouch – Harper, Lajunen, Konečný – P. Kousal, O. Najman, Hrabík. Trenér: Pavel Gross.