Slezany poslal v první třetině do vedení Nestrašil a ve druhém dějství dával už na 2:0 Roman. Oceláři celou dobu vedli, třetí třetina ale nabídla ještě pořádné drama.

Liberec totiž v 54. minutě snížil na rozdíl jediné branky, o minutu později ale udeřil Hrehorčák a bylo to 1:3. Další jiskru naděje Bílí Tygři vykřesali v úplném závěru ve hře bez brankáře, ve které domácí pokračovali i nadále. Oceláři už si ale body vzít nenechali a naopak sami zásluhou Daňa definitivně rozhodli.

„Na to, že to byl první zápas po reprezentační pauze, vstoupily oba týmy do utkání dobře. Dostali jsme se do vedení, ale pak jsme udělali několik chyb, kvůli kterým nás Liberec několikrát dostal pod tlak, vždy nás ale podržel gólman. Naštěstí jsme byli produktivní a dali jsme gól vždy, když jsme to potřebovali,“ prohlásil za hostující lavičku Marek Zadina.

Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Třinec 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 54. J. Vlach (P. Jelínek), 60. Birner (Filippi) – 16. A. Nestrašil (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 31. Miloš Roman (Martin Růžička), 56. Hrehorčák, 60. M. Daňo (Martin Růžička, Kundrátek). Rozhodčí: Lacina, Kika – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 863.

Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička, P. Vrána, M. Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Miloš Roman, Marcinko, Hrehorčák – Chmielewski, Szturc, O. Šedivý. Trenér: Varaďa.