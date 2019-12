Zažili ji na startu sezony a pak opět zabrali. V minulé sezoně se jim to stalo také jen dvakrát. V neděli to odneslo pardubické Dynamo, které ve Werk Areně chytilo „nálož“ 7:0.

Střely na branku? 41:11! Neuvěřitelný rachot. Trenér Ocelářů Václav Varaďa ocenil zvláště vydařený vstup do utkání. „Start nám vyšel podle představ. Dali jsme dva rychlé góly, na konci první třetiny si pomohli přesilovkou a dostali se do vedení 3:0. To se pak hraje jinak,“ pochvaloval si.

A měl pravdu. Domácí byli u všech kotoučů dříve, Kantor v brance Dynama se měl co ohánět, aby stav 3:0 vydržel i po dvou třetinách. Domácí hráli s velkou chutí.

„Z naší strany to byl totálně nepovedený duel. Všechny věci, které se v první třetině staly, jsme v přípravě před zápasem detailně rozebírali a bohužel jsme se ani náznakem nepřiblížili tomu, co jsme chtěli hrát. První třetina určila všechno, po dlouhé cestě jsme prohrávali 0:3. Druhou třetinu jsme odehráli jakž takž, dostali jsme se i do nějakých šancí, ale možná i pod vlivem toho průběžného výsledku jsme s tím neudělali nic a pak už jsme zápas vůbec nezvládli,“ mávl nespokojeně rukou trenér Pardubic Radek Bělohlav.

Oceláři v prostřední periodě přežili slabší chvilku, kdy si Pardubice vypracovaly jisté možnosti. „To byl takový varovný prst. Ale pak už jsme se zase zlepšili, měli šance a bylo to o jednom gólu, který by nás pustil do vedení 4:0. To se povedlo Rosťovi Martynkovi v poslední třetině a od té doby jsme už Pardubice přebruslovali, neustále si vytvářeli šance a utkání nabralo spád. Pro hosty to muselo být těžké, ale my jsme už takový zápas potřebovali,“ doplnil své hodnocení Václav Varaďa.

Oceláři Třinec – Dynamo Pardubice 7:0 (3:0, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 4. Krajíček (Martynek, Hrehorčák), 13. Chmielewski (Dravecký, M. Kovařčík), 20. M. Stránský (Krajíček, Hrňa), 43. Martynek (Novotný), 51. Chmielewski (Kundrátek, Gernát), 54. Adamský (Martynek, Novotný), 55. Dravecký (Gernát, Hrňa). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváci: 4055.

Třinec: Kváča – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček, Galvinš, D. Musil, Zahradníček – Hrehorčák, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Novotný, Martynek. Trenér: Varaďa.