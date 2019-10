Postup slaví naopak domácí Švýcaři a překvapivě také běloruská Junosť, která doma sice prohrála s Lahti po nájezdech, ale bod navíc ji vynesl právě před Třinec.

Ten v Lausanne statečně bojoval o dobrý výsledek, nutno dodat, že v první třetině jej slušně řezali rozhodčí, kteří dokonce uznali branku domácích na 2:1 po ofsajdu (a nejspíš ještě vysokou holí). Ofsajd byl ale jasně patrný, čároví rozhodčí ze Švýcarska jej ale neviděli. Je až s podivem, že na tak významné soutěži není k dispozici video. Celá situace dokonale rozčílila třineckého trenéra Václava Varaďu, který na střídačce metal blesky. Oprávněně.

I tak si Oceláři vypracovali během utkání několik jasných šancí, ne všechny však využili. Když se netrefí ani prázdná brána, těžko se vyhrává…

„Nevím, co k tomu říct, chlapci to těžce oddřeli, byla to perná práce. Jsem na ně hrdý. Domácí byli nakonec v koncovce přesnější, a proto vyhráli,“ zhodnotil duel zklamaný Varaďa.

Nejlepší bodovač Třince v LM Matěj Stránský pak doplnil: „Jejich branka na 2:1 neměla platit. Na to se ale nechceme vymlouvat. Vytvořili jsme si mnoho šancí při přesilovkách, ale domácí bránili velmi dobře. Měli rychlý přístup, blokovali střely, hráli hodně obětavě. My měli dost šancí, ale štěstíčko tentokrát bohužel nebylo na naší straně.“

HC Lausanne – Oceláři Třinec 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Bertschy (Vermin), 14. Oejdemark (Kenins), 24. Emmerton (Jeffrey, Junland), 49. Keninš (Jeffrey, Bertschy), 60. Lindbohm – 13. Hrňa (Stránský), 26. M.Kovařčík (Galvinš), 53. Vrána. Rozhodčí: Persson, Wiegand – Kovacs, Cattaneo. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:0. Diváci: 4 444.

Třinec: Bartošák – Roth, Gernát, Krajíček, Doudera, Musil, Galvinš, Zahradníček – Stránský, Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň, Hladonik, Adamský – Polanský. Trenér: Varaďa.

Další výsledek skupiny D: Junosť Minsk – Lahti 2:3 sn.

Konečné pořadí skupiny D: 1. HC Lausanne 12, 2. Junosť Minsk 9, 3. Oceláři Třinec 8, 4. Pelicans Lahti 7.

Postoupily první dva týmy.