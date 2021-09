Třinec : Kacetl – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – Kofroň, Dravecký (A), Hrňa. Trenér: Varaďa.

Ve třetím dějství se zásluhou Zaťoviče skóre srovnalo a v prodloužení rozhodl o triumfu Komety Bartejs. „Poslední třetina byla nahoru dolů, byly tam nějaké tyčky. Kluci hráli velmi dobře a dřeli. Bohužel v prodloužení jsme dali tyčku a z následné akce jsme si sami ztečovali gól. Byl to nešťastný závěr zápasu, v globálu to ale hodnotím pozitivně,” dodal Zadina.

Po pěti minutách druhé třetiny se trefil domácí kanonýr Růžička a Třinec vedl už 2:0. Jenže hosté rychle snížili a vrátili se do hry. „Druhá třetina nebyla z naší strany tak dobrá. Vypadli jsme z role a ze hry, dělali jsme chyby v obranném pásmu,” uvedl asistent domácího trenéra Varadi Marek Zadina.

Oceláři v pátek hráli na Spartě a o dva dny později sehráli další šlágr, tentokrát doma proti Kometě. Třinec vstoupil do utkání dobře a už v sedmé minutě otevřel skóre Nestrašil.

