Skóre utkání otevřel druhým nejrychlejším gólem v třinecké historii v play off Svačina, který vyzrál na gólmana Bartošáka už po deseti sekundách hry, přičemž se jednalo o branku, kterou si vítkovický strážce svatyně rozhodně bude vyčítat.

První třetina se obešla bez vyloučení, tvrdě do těla se ale hrálo. Oceláři měli optickou převahu, půl minuty před koncem měl po obkroužení Bartošákovy svatyně velkou šanci Marcinko, ale přes změť vítkovických nohou se mu nepodařilo propasírovat touš za brankovou čáru.

To se podařilo k Bartošákově smůle až domácímu Chmielewskému ve druhé třetině, který hubené vedení Ocelářů navýšil. Vítkovický gólman si jeho pokus srazil do sítě sám. Ostravané se k ničemu podstatnému nedostali a do poslední části nabrali dvougólové manko.

K větší aktivitě se dostali až deset minut před koncem, jenže to už prohrávali o tři branky, když se v 52. minutě prosadil Polanský. Oceláři nakonec nedovolili soupeři ani gól a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0. Nyní se čtvrtfinále přesunuje do Ostravy.

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Svačina (Martin Růžička, P. Vrána), 27. Chmielewski (Cienciala), 52. Polanský (Martin Růžička). Rozhodčí: Šír, Kika – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Třinec: Hrubec – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička – Werek, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Dravecký – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski. Trenér: Varaďa.

Vítkovice: Bartošák – Hrabal, Trška, Výtisk, Mrázek, Šidlík, D. Krenželok, Černý – Olesz, Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc, Poletín, Schleiss – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Trenér: Petr.