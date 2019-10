Diváci, kterých rozhodně na atraktivního soupeře mělo být více, si užívali výborného hokeje a ještě parádnějšího představení obou gólmanů.

Jak domácí Kváča, tak hostující Stephan byli výraznými oporami svých týmů. Skóre odpovídá tomu, co se dělo na ledě. V první části byl lepší Třinec, ve druhé Lausanne, třetí byla vyrovnaná, kdy každý chvilku tahal pilku, a závěr patřil zase Ocelářům.

Ti dokonce měli k dispozici v prodloužení přesilovku 4 na 3, ale sehráli ji prachbídně. „Jo, tam jsme si něco nakreslili, ale Gery (Martin Gernát) netušil, že jde na led, a tak u toho nebyl. Pak pořádně nevěděl, co tam chceme před brankou sehrát a vypadalo to divně,“ zasmál se autor vítězné trefy Matěj Stránský. „Nakonec to nevadilo, ty potřebné body jsme urvali. Můj gól? Z devadesáti procent to byla zásluha Havrana (Petra Vrány), ten to celé udělal. Já už sotva lapal po dechu, ale když jsem ho viděl, tak jsem se ještě hecnul a šel před bránu. Stačilo jen nastavit hokejku,“ popsal svou trefu, která Třinec udržela ve hře o postup.

„Nesmírně těžký zápas. Dává nám šanci bojovat o postup ze základní skupiny, a tu šanci nám dal svým výkonem i výborný Kváča. Lausanne hrálo skvěle, velmi nám to ztížilo. Ve třetí třetině se hrál už vyloženě play off hokej, zodpovědně z obrany. Jsme rádi, že jsme urvali výhru. Švýcaři nic nepodcenili, přijeli dva dny předem, adaptovali se a odvedli výbornou práci. Mohlo to dopadnout klidně naopak,“ upozornil trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Finský kouč švýcarského celku Ville Peltonen svého kolegu doplnil: „Byl to dobrý a kvalitní zápas. Měli jsme dobrou šanci, abychom zápas vyhráli, ale nevyšlo to. Jedním z důvodů prohry bylo, že jsme měli hodně vyloučených hráčů. Ve hře pět na pět se hrál dobrý hokej. Jeden bod není špatný, ale není to pořád dost, abychom se mohli radovat.“

Oceláři tak pokořili soupeře, který v přípravě porazil i účastníka NHL Philadelphii Flyers. „Ani se nedivím, že s nimi měla Philadelphia problémy, hráli fakt výborně. Určitě nás tam čeká pěkná šichta. Musíme hlavně dobře zregenerovat, protože nás utkání stálo dost sil a v pátek nás čeká zase extraliga ve Zlíně,“ upozornil Stránský.

Odveta v Lausanne je na programu příští úterý, do té doby se Třinec stihne dobře připravit. „Víme, že si to s nimi rozdáme o postup. Pojedeme se tam o to poprat,“ uzavřel Matěj Stránský.

Oceláři Třinec – HC Lausanne 2:1 p (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Hrňa (M. Stránský, P. Vrána), 64. M. Stránský (P. Vrána, Krajíček) – 34. Genazzi (Bertschy, Vermin). Rozhodčí: Stano, O. Hejduk – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 3 702.

Třinec: Kváča – Roth, Gernát, D. Musil, Galviņš, Krajíček, M. Doudera, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – D. Kofroň, Hladonik, Adamský – Polanský. Trenér: Varaďa.

Další výsledek skupiny D: Lahti – Minsk 2:4.