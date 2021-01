Oceláři, posíleni o páteční výhru nad Hradcem Králové, vletěli na soupeře ve velkém stylu a hned v úvodu si vypracovali nemalé šance Hrňa, Gernát a Stránský, ovšem na skóre to žádný efekt nemělo. Brankář Machovský podržel svůj tým. Stejně se neujala ani na opačné straně šance Sukeľa.

První trefa přišla ve 12. minutě, kdy po brejku a přihrávce Pecha skóroval Buchtele. Domácí mohli odpovědět v přesilové hře, ale opět se neprosadili. Podobně dopadl v solidní příležitosti i Rodewald krátce po obrátce.

Nedávná kanadská posila Třince s deseti starty v NHL se své první trefy v české extralize dočkala ve 28. minutě, kdy při signalizované výhodě zužitkoval skvělou přihrávku Kundrátka a prostřelila jinak výborného Machovského.

Slezany úspěch nabudil, k dalšímu gólu však došli trochu zadarmo. Právě gólman Machovský nešťastnou rozehrávkou dal možnost Růžičkovi, který jí nepohrdl a potrestal chybu Sparty. Vzápětí mohl srovnat Říčka, ale Kacetl si jeho možnost pohlídal.

Svou chybu částečně Machovský napravil v závěru druhé třetiny, kdy měl velkou šanci znovu Růžička, ale neproměnil.

V závěrečné části to hned dvakrát vypadalo, že domácí dotáhnou duel do vítězství. Nejprve když přesilovou hru pět na tři zužitkoval Marcinko, jenže hned vzápětí v oslabení ujel a snížil Pech. Netrvalo to dlouho a svou bohatou sbírku branek rozšířil nejlepší střelec extraligy Matěj Stránský, jenže pak v početní výhodě korigoval Říčka.

Nečekaná situace pak přišla v 51. minutě, když ve vlastním obranném pásmu napřáhl ke střele Jurčina a jeho rána k překvapení všech skončila za Kacetlem. Tím duel putoval do prodloužení, v němž měl k ukončení nejblíže Buchtele.

Rozhodnout tak musely samostatné nájezdy. Zatímco hosté Kacetla nepřekonali, na třinecké straně se trefili Růžička s Rodewaldem a Slezané tak měli bod navíc.

Oceláři Třinec – Sparta Praha 5:4 SN (0:1, 2:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 28. Rodewald (Kundrátek, Jaroměřský), 35. Martin Růžička, 42. Marcinko (P. Vrána, Martin Růžička), 45. M. Stránský (Martin Růžička), rozhodující nájezd Martin Růžička – 12. Buchtele (Pech, Říčka), 42. Pech, 48. Říčka (Pech, Němeček), 51. Jurčina (Tomášek). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5, navíc D. Musil (Třinec) 10 minut. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Leier, M. Kovařčík, Hrňa – Hrehorčák, Marcinko, Dravecký – Kofroň, Rodewald, Kurovský. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Sparta: Machovský – Polášek, Košťálek, Jeřábek, Němeček, Jurčina, Kalina, Mikliš – Sobotka, Horák, Řepík – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech, Říčka – Kudrna, Vitouch, Dvořáček. Trenéři: Jandač a Hořava.