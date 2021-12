Třinec se dostal do vedení a v průběhu druhé třetiny to bylo už 1:4, Sparta ale stihla vyrovnat. V poslední minutě prostředního dějství se však trefil Kurovský a Třinec znovu vedl. „Bylo to vyrovnané, Sparta před tím měla přesilovku, tam se to lámalo,” řekl po zápase hostující kouč Václav Varaďa.

Od té doby už měl Třinec navrch a Spartu porazil i potřetí v sezoně. „Celkově děkuji týmu, že to odmakal, i když těch chyb bylo spoustu, a proto to skóre bylo takové, jaké bylo. Důležité jsou tři body do tabulky ze Sparty,” dodal Varaďa.

HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 5:8 (1:2, 3:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 13. Sobotka (Chlapík, Tomáš Dvořák), 27. Řepík (Roman Horák ml., Sobotka), 30. Chlapík (Voženílek, Polášek), 35. Sobotka (Řepík, Roman Horák ml.), 55. Řepík (Roman Horák ml., Chlapík) – 6. Hrehorčák, 18. A. Nestrašil (M. Adámek), 25. Marinčin (M. Doudera, O. Kovařčík), 26. P. Vrána (M. Doudera, Chmielewski), 40. Kurovský (Marinčin), 45. Marcinko (Hrňa), 50. Martin Růžička (Chmielewski), 60. Hrehorčák. Rozhodčí: Jeřábek, Lacina – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000 (omezená kapacita).

Třinec: Mazanec (30. Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Kundrátek, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski – O. Kovařčík, A. Nestrašil, O. Šedivý – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký – D. Kofroň. Trenér: Varaďa.