TŘINEC - Oceláři chtějí po dvou výhrách na ledě soupeřů bodovat naplno i ve dvou nadcházejících domácích zápasech. Po dvou výhrách na ledě soupeřů se třinečtí Oceláři vracejí na domácí led Werk Arény. Hostit budou dnes překvapení letošní sezony Karlovy Vary.

Ilustrační_foto | Foto: archiv

Karlovarští hokejisté dokázali společně s letní přípravou ve čtyřiadvaceti zápasech v řadě odejít z ledu po základní hrací době neporaženi. Unikátní sérii ukončili až v minulém kole hráči Pardubic, kteří doma porazili Karlovy Vary 4:2.

Chtějí pokačovat v úspěšné sérii

Podobně se chtějí zachovat dnes i třinečtí hokejisté. Vyhráli nyní tři zápasy po sobě a na sérii budou chtít navázat i proti západočeským hokejistům. A to i přesto, že sestavu kosí zranění. Po operaci kotníku je Jiří Polanský a do dnešního utkání zřejmě nezasáhne ani Zdeněk Skořepa, který dostal pukem do obličeje. Naopak včera poprvé vyjel na led obránce Jan Výtisk.

„Čeká nás těžký soupeř, ovšem chceme doma potvrdit výhry z venku a naplno bodovat dnes i v pátek proti Litvínovu,“ uvedl vedoucí třineckého mužstva Aleš Mach.

V nedělním zápase v Kladně tým posílil nečekaně i útočník Marek Ivan z prvoligové Mladé Boleslavi. „Proti Karlovým Varům hrát ale asi nebude. Boleslav ho neuvolní, protože ve středu hrají zápas. Možná využijeme Zdeňka Pavelka ze Sarezy Ostrava, i když ta ve středu hraje taky,“ řekl Mach.

Nejen Vojtek je ve výborné formě

Bodování domácího týmu vévodí po první čtvrtině základní části hokejové extraligy Slovák Juraj Štefanka, jenž ve čtrnácti zápasech nasbíral jedenáct bodů za čtyři góly a sedm asistencí. V patách mu jsou další Slovák Róbert Tomík, který je s osmi góly nejlepším střelcem týmu, a kapitán Jan Peterek, autor devíti bodů.

V dresu hostů se v posledních dnech potkal s výbornou formou útočník Petr Kumstát, jenž skóroval v posledních třech zápasech Karlových Varů. Celkově se letos prosadil už sedmkrát. Na domácí straně se excelentními výkony může holedbat hlavně gólman Martin Vojtek.

O víkendu si své excelentní statistiky ještě vylepšil a po deseti odchytaných zápasech má průměr 1,18 gólu na zápas. Roman Čechmánek je už ale zdravý a v neděli kryl Vojtkovi záda na střídačce.