Slezané tak zvítězili už počtvrté v řadě a pohodlně se udrželi na čele tabulky české nejvyšší soutěže.

Domácí začali tak, jak je u nich v poslední době obvyklé a běžné – jako první se prosadil soupeř. Litvínov přežil možnosti Draveckého s Hrňou a pak udeřil z hole Zdráhala, který ujel třinecké obraně a mířil přesně.

Stejný hráč pak mohl náskok Vervy v přesilové hře navýšit, ale trefil jen tyč. Místo toho se šlo poprvé do šaten za vyrovnaného stavu, když v 19. minutě Kundrátkovi nesedla střela, ovšem možná tím překvapil brankáře Honzíka a byl z toho gól.

Úvod třetí třetiny pak nabídl množství šancí na obou stranách. Branku ale nedal domácí Kovařčík, Roman, Jaroměřský ani natřikrát Růžička, za litvínovské barvy se pak neprosadil Hanzl. Radovat se Oceláři mohl až ve 31. minutě, kdy se na brankovišti protlačil k trefě Marcinko.

Ve třetí části si svůj kalich hořkosti vypil do dna Martin Růžička, jelikož hned na začátku uháněl sám na Honzíka, ale litvínovský brankář kanonýrovi Třince opět odolal. Domácí se tak uklidnili až o minutu později, kdy skóroval Jaroměřský. Snížit pak mohl Hanzl, ale nedal.

Zdramatizovat závěr se ale Vervě přece jen povedlo po gólu Zygmunta. Víc ale hosté už ze svého tlaku a snažení nestihli. Naopak do prázdné branky pečetil výhru Ocelářů Marcinko.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): "Jsme rádi za další tři body. Zápas se na startu nevyvíjel moc dobře, hlavně v první třetině, kde to bylo z naší strany dost vlažné. Nakonec pomohlo, že jsme srovnali na 1:1. Ve druhé třetině jsme za to vzali, a vytvořili si spoustu šanci. Až na výjimky ale byly šance nevyslyšeny. Odskočili jsme až ve třetí části, a pak to zezadu ohlídali. Litvínov byl stále nebezpečný, hrozil z nenápadných situací, které jsme si ale v závěru pohlídali."

Vladimír Országh (Litvínov): "Drželi jsme krok v první třetině, ve druhé jsme ale úplně propadli, byla to nejhorší pasáž hry. Ve třetí jsme ještě něco zkoušeli, povedlo se snížit, ale jedeme domů bez bodů. Neumím si vysvětlit, že jsme nevyhrávali souboje, nebruslili, netlačili jsme se do brány. Jsem zklamaný zejména ze druhé třetiny, kterou jsme ustáli jen díky Honzíkovi, soupeř nám mohl více odskočit. Máme problém zahrát celých šedesát minut. Chceme být koncentrovaní, hrát svou hru, ale v každém utkání vypadneme z role. Výpadky máme bohužel každý zápas a pak jsme tam, kde jsme.

Oceláři Třinec – Verva Litvínov 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Kundrátek (Zadina, Marcinko), 31. Marcinko (Jašek, Zadina), 42. Jaroměřský (Jašek), 60. Marcinko – 10. P. Zdráhal (Jarůšek, Cibulskis), 56. Zygmunt (Helt). Rozhodčí: Hradil, Kubičík – Gebauer, Axman. Vyloučení: 2:5, navíc M. Stránský (Třinec) 10 minut. Využití: 1:0. Bez diváků.

Třinec: Kořenář – M. Doudera, Gernát, Galvinš, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký, Roman, Hrehorčák – Kurovský. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Litvínov: Honzík – Irving, Ščotka, Štich, Cibulskis, Kudla, Demel, L. Doudera – P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – Látal, Válek, Myšák – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Trenéři: Országh a Sýkora.