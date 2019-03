„Dneska to byl suverénně nejtěžší zápas z těch dosavadních tří. A velice důležitý, protože je rozdíl, jestli v sérii vedet 3:0, nebo 2:1,“ upozornil po nedělním utkání reprezentační bek Doudera.

Vítkovice si toho byly vědomy, že?

Určitě ano, ze začátku na nás vletěly a trochu jsme měli problémy s jejich pohybem. Ale pak jsme hru srovnali.

Mají doma Vítkovice větší sebevědomí?

Žene je tady plná hala a nejspíš jim stejně ani nic jiného nezbývalo, než být aktivní a pokusit se s tím ještě něco udělat. Podle toho i hrály. Jsme rádi, že jsme ten začátek ustáli a nakonec tady zvítězili.

Čím jste soupeře zlomili dnes?

Výborně nám zachytal Šimon (brankář Hrubec), chytil pár velkých tutovek ve druhé třetině. A pak velká bojovnost a kolektivní hra. Výborně jsme bránili oslabení, blokovali střely, nekomplikovali si zbytečně situaci. Hráli jsme jednoduše a celý zápas si šli za výhrou.

Všichni se na obranu hodně zaměřujete, přitom máte nálepku ofenzivního mužstva…

Obrana zatím funguje fakt dobře. Když zachytáváme už samotné zakládání vítkovických útoků, tak je to velké plus. A když už se Vítkovice dostanou až k nám, tak si to zbytečně nekomplikujeme a snažíme se nejrychlejší a nejjednodušší cestou poslat puk hned z pásma. Takhle musíme hrát dál. Nekomplikovat si to.

Je tedy obrana základ toho, že v sérii vedete už 3:0?

Jistě, v play off rozhodují obrany. Aktivní obrany. Nechceme hrát u nás v pásmu, a to se nám zatím daří. Doufám, že u toho zůstaneme i pro dnešek. Čeká nás ten nejtěžší krok, urvat čtvrté vítězství. Uděláme vše pro to, abychom to ukončili.

Jaké to bylo, když v hale nefungovala časomíra?

Bylo to takové… Nedokázal bych si prostě představit, že by nešla celé utkání. Na lavičce jsme si říkali: Jéžiš, to zas bude. Ale naštěstí začala fungovat.

Je to pro hráče důležité?

Samozřejmě, člověk to sleduje. Třeba v přesilovkách je to velice důležitá věc. Musím být v obraze, kolik času nám zbývá a tak. Nedovedl bych si představit hrát celý zápas bez časomíry.

Co se dá od soupeře čekat dnes?

Určitě nám to Vítkovice nedají zadarmo, teď už nemají co ztratit. Stoprocentně budou chtít sérii vrátit k nám do Třince. Musíme být maximálně koncentrovaní.