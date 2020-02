„Nepřemýšlel jsem nad tím, že to je proti Vítkovicím, ale nebylo to ideální. Oni přijeli bránit, my do nich bušili, ale nemohli jsme se prosadit. Čekali na brejky a z nich nám ty góly dali,“ řekl Štěpánek

Co byste řekl k rozhodujícímu gólu?

Celou třetinu tam stojím, oni to dvakrát protečují, borec jede sám a dá to mezi nohy. Těžko hodnotit.

Jak na vás prý hráčům radil Martin Prusek. Že mají střílet mezi betony. Cítil jste, že střelci vědí, co na vás platí?

Z Vítkovic jsme deset let pryč, znám tam už asi jen dva hráče. Možná jim Puťa něco řekl, ale my se taky připravujeme na gólmany. Asi měl ale pravdu. Když jsem se nad tím zamyslel, samozřejmě až puk vyletěl z brány, tak jsem to měl očekávat. Místo mezi nohama je vlastně jediné z celé brány. Minulý zápas na mě jel Kouky, věděl jsem, že to bude dávat mezi nohy a chytil jsem to. Teď jsem to měl lépe vyhodnotit.

Navíc u druhého gólu vás překvapil Schleiss. Bylo to tak?

No, bylo! Nějak se tam dostal puk od mantinelu do středu, vůbec jsem nevěděl, že ho nemáme. Přes hráče jsem neviděl, on se jen otočil a hodil to na bránu. A bylo. Asi jsem byl víc překvapený než on. Všem gólům šlo dneska zabránit.