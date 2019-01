Třinec – Perně vybojovanou výhru 4:3 v prodloužení si v úterní dohrávce proti Karlovým Varům připsali do extraligové tabulky třinečtí hokejisté. Odpoutali se díky tomu od trojice svých pronásledovatelů na dva body.

David Cienciala (vlevo) upozorňuje, že Pardubice se v pátek samy neporazí. | Foto: Petr Rubal

Útočník Ocelářů David Cienciala litoval po utkání svých faulů, po kterých se karlovarská Energie dostala zpět do hry. „Toho prvního faulu si ani nejsem vědom, tam jsem protihráči chtěl jen zvednout hokejku, ale on se nějak vytočil a hokejka se mu sekla pod paži. To bylo takové nešťastné,“ popisoval svůj první nedovolený moment David Cienciala.

Z tohoto oslabení jste vytěžili vlastní gól Varů. Co jste na to říkal?

Přiznám se, že něco takového jsem ještě nezažil. Rozhodčí signalizoval výhodu, oni to vyhodili a jasně jsem viděl, jak puk směřuje do branky. Říkal jsem si: To bude asi gól. Hned jsme se s kluky na ledě bavili, že takový gól jsme ještě neviděli. Já si pak šel sednout na trestnou, vylezl jsem a šel si sednout podruhé.

Tady už soupeř přesilovku využil. Jak vám bylo?

Oni to sehráli výborně, nastartovali se. Při těch mých vyloučeních se dostali zase do zápasu. Ta oslabení ve druhé části nám brala hodně sil. Hráli jsme vlastně osm minut v kuse oslabení, potřebná šťáva nám pak v dalším průběhu scházela. Za téhle konstelace jsou ty dva body ještě dobré.

V pátek na ledě Pardubic čekáte podobný průběh utkání?

Zase to bude těžké. My se vůbec nemůžeme dívat na tabulku a na to, kde jsou Pardubice. Samy se neporazí. V extralize může vyhrát každý nad každým. Pardubice určitě nebudou mít co ztratit, i když táhnou černou sérii. Půjdou do toho naplno a my musíme udělat vše pro to, abychom to neodskákali.