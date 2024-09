V populární taneční soutěži StarDance vystupoval Martin Prágr s biatlonistkou Gabrielou Soukalovou nebo s herečkou Simonou Babčákovou. Nedávno se prokousal do top osmičky reality show Survivor. A právě odtud je asi nejvýstižnější historka, jak moc mu na Ocelářích záleží.

„Když jsem se vrátil z ostrovní izolace a na letišti mi vrátili mobil, zajímaly mě v prvé řadě tři věci – jak se má rodina, jak přítelkyně a jak si vede Třinec,“ líčí s úsměvem Martin Prágr. „Jsme znovu ve finále!? Neskutečné, hned jsem zjišťoval, jestli mám aktivní kartu na hokej. A tři dny po návratu z ostrova už jsme byli s Pirátem, který byl v Survivoru taky, na finálových zápasech.“

Jedním dechem dodává, že to byl i solidní šok. „Čtvrt roku jsme byli izolovaní s pár lidmi na opuštěném ostrově a najednou jsme skočili do hotového davového šílenství. Úplně mě to zhltlo, byl to zážitek.“

Jak se kluk z Hodonína stane fanouškem Ocelářů na opačné straně republiky? „Je to paradox,“ připouští Prágr. „V patnácti jsem odešel na střední školu do Ostravy za tancem. Takže bych měl asi správně fandit Vítkovicím. Ale záhy jsem se přestěhoval do Stříteže, takže jsem to měl do Třince kousek.“

Na hokeji byl párkrát i v Ostravě, ale chytil ho až Třinec. Ještě na staré hale na Lesní ulici. Poprvé v ní byl ještě před ziskem premiérového titulu v roce 2011. „Okamžitě jsem se tam cítil dobře, sepětí s fanoušky bylo úžasné,“ popisuje. „Oceláři jsou vskutku rodinný, domácí klub. V nové hale to platí dvojnásob. Dělám tanec, umění. A hokej také jako kulturu vnímám. Nejdu jen na sportovní utkání, ale vnímám i halu, prostředí. Dokonalé divadlo. Kde dopředu víte, že se potkáte s přáteli, aniž byste se museli předem domlouvat. Víte, že na stadionu budou.“

K hokeji měl Martin Prágr odmalička blízko. Chtěl ho i hrát. „Jenže jsem žil jen s mámou a ta si myslela, že hokej je moc drahý sport,“ krčí rameny. „Tak jsem šel tančit. A nakonec jsme zjistili, že tanec je ještě dražší než hokej… Takže až teď si vlastně plním to, co jsem si neprožil v mládí. Když to jde, rád si s kamarády zajdu na večerní hokej, nebo zafandit. Čas na zimáku mě opravdu baví.“

Byť se na první pohled zdá, že tanec a hokej mnoho společných prvků nemají, Prágr s tím až tak nesouhlasí. „Všechny sporty si jsou v něčem podobné,“ namítá okamžitě. „Konkrétně tanec s hokejem pojí třeba fyzička, kloubní rozsah, technika, načasování… A píle. Protože talent v určité fázi vždycky utichne. Pravda, hokej je kolektivnější. Ale já měl zase výhodu v tom, že ve společné šatně mám sem tam i ženy.“

Největší hokejový zážitek s Třincem? „Všechny tituly! Navíc je jich teď už pět za sebou,“ rozplývá se Prágr. „Nádhera. S babičkou a dědou jsem jako malý hokej sledoval, pořád mi vykládali o Vsetínu. Tak teď můžu říct, že jsem si to na vlastní kůži prožil s Třincem. Možná si ani neuvědomujeme, co se Ocelářům vlastně povedlo.“

Martin Prágr s úsměvem připouští, že třinecká nadvláda hokejový národ štve. „Jasně, že štve,“ usmívá se. „I ve StarDance, když nám na parket lítali plyšoví dráčci Werkáčci, jsem narážky slyšel. Ale já jsem na to hrdý! Že i v tak malém městě dokážeme tvořit něco velkého. Řekl bych až nadnárodního.“