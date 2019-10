V úvodní čtvrtině dlouhodobé části nasbíral bilanci 5+7, to vše ve třinácti zápasech. „Přiznám se, že ty statistiky tak detailně nesleduji. Vždy jsem rád, že se daří celému týmu,“ culil se po zápase Kovařčík.

Spolupráce s bratrem Ondřejem klape opět na jedničku…

Jasně, mně se s ním hraje dobře, jemu se mnou taky. Na tom ledě si vyhovíme, víme o sobě.

Vidíte ve své hře nějaký progres?

Těžko hodnotit, možná sebevědomí postupně roste. Ale nechci vyloženě říkat, že si na ledě víc dovolím. Asi jsou to ty zkušenosti. A také cítím, a nejen já, že mám na kontě víc bodů, to se pak každému hraje lépe.

Zápas proti Liberci vám vyšel. Jak jste ho viděl?

Těžký zápas. Liberec má v týmu spoustu šikovných hráčů. Hraje víc techničtější hokej, než silový jako většina týmů.

Bylo důležité odčinit předchozí nečekanou porážku z Pardubic? V čem byl zápas proti Liberci jiný?

My jsme v Pardubicích hlavně nedali góly. Nemyslím, že bychom tam hráli špatně, ale s góly v zádech to pak vypadá jinak. Dneska jsme třeba ve druhé části dali tři rychlé branky a ty soupeře zlomily. V Pardubicích to nebylo a hokej je o vstřelených brankách.

Jak hodnotíte spolupráci s Patrikem Hrehorčákem, který teď nastupuje ve vaší lajně?

Hraje se mi s ním dobře, není tam žádný problém. Ondra to vidí podobně. Ať už hrajeme v lajně s Patrikem nebo s Aronem (Chmielewskim), je to víceméně jedno. Oba jsou to výborní hráči, kteří k nám skvěle zapadli.

Nyní vás čeká náročnější extraligová pasáž tří zápasů venku. Vaše cíle?

Zase to cestování… Teď se to nějak nakupilo. Musíme se na to pořádně připravit, dobře zregenerovat, ať máme dost sil. Další tréninky budou krátké, a tak věřím, že se na ty zápasy nachystáme a budeme bodovat.