Nestrašil hrál za Třinec na začátku sezony 2019/20. Tehdy však odehrál jen dva zápasy, dal gól, přidal tři nahrávky, a pak zamířil do Magnitogorsku. Po uplynulé sezoně se ale vrátil z Ruska pod Javorový a tentokrát se už nikam jinam nechystá.

Když byl bývalý útočník Detroitu či Caroliny v Třinci naposledy, nastupoval společně s Petrem Vránou a Matějem Stránským, jehož by měl nyní nahradit. „Ale budu hrát, kde mě trenér postaví a co po mně bude chtít. Podřídím se ve prospěch týmu. Vím, že je tu spousta skvělých hráčů. Hlavně, aby se dařilo mančaftu a vyhrávalo se,“ uvedl pro klubový web a dodal: „Typologicky jsem jiným hráčem. Mates je více přímočarý do branky a kolem ní je hodně šikovný. Já spíše nahrávám, než střílím. Dokážu se ale přizpůsobit potřebám lajny. Doufám, že část jeho branek přeberu, chci být týmu prospěšný i takhle.“

Nestrašil se na sezonu připravoval individuálně a šest týdnů trénoval v USA., odkud se během června přesunul do Prahy. „Trénoval jsem šest týdnů s dalšími hokejisty. Například i s Tomášem Hertlem, Filipem Zadinou, Michaelem Špačkem. K dispozici jsme měli i dovednostního kouče. Na ledě jsem byl ale jen párkrát,” prozradil.

Teď už je ale, společně s dalšími posilami Markem Mazancem a Martinem Marinčinem, na ledě s třineckými Oceláři. Ti budou obhajovat dva tituly v řadě (sezona 2019/20 se nedohrála) a opět budou patřit k hlavním favoritům na zlato. Ostatně, pro titul si do Třince přišel i Nestaršil. „Chtěl jsem do týmu, který má každoročně šanci na úspěch. Je mi třicet a vyhrál jsem dosud jen Calder Cup. To jsem měl 21 let a ani jsem se na triumfu moc nepodílel. Vím ale, jak to chutná, a rád bych byl opět součástí mistrovského týmu,“ vyhlíží novou sezonu zkušený útočník.

Naposledy byl Nestrašil v Třinci jen krátce, na Oceláře ale vzpomíná rád. „Organizace, trenéři, spoluhráči, to vše mi tu tehdy sedělo. Poznal jsem také, jaké je tu zázemí, což je pro mě důležité. Byl jsem z toho unesený, cítil jsem se tu komfortně. Líbilo se mi také město, je obklopeno krásnou přírodou. S manželkou jsme si koupili kola a moc se těším, až ve volných dnech prozkoumáme okolí,“ dodal.