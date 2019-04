Jestliže ve středu byli horším týmem, pak ve druhém utkání ztráceli jen v první třetině. Pak už byli rovnocenným protivníkem a rozhodně měli šance na to, aby zápas zvládli. Zatím ale nemají na své straně potřebné štěstíčko.

„Připadá nám to tak. Tlačíme, makáme, ale nepadá nám to tam. Potřebovali bychom, aby nám tam spadla i nějaká kozomr**a. S prominutím. A od toho se odrazit,“ pomohl si svérázným přirovnáním domácí útočník Erik Hrňa.

Čtvrteční zápas začal jako ten středeční, tedy vedením plzeňských hostů. Oceláři nevyužili dvě přesilovky, ve kterých byli příliš laxní a kostrbatí, a jakmile dostali početní výhodu i hosté, okamžitě ji po ťukesu do Hrubcovy svatyně využili.

Obrovskou šanci k vyrovnání měl ve vlastním oslabení Adamský, který pláchl plzeňské obraně, ale blafák proti Frodlovi mu nevyšel. Plzeň tak mohla v závěru třetiny navýšit vedení po další krásné kombinaci na jeden dotek.

Západočeši však zatím sází na své produktivní duo Gulaš – Kovář. Oba měli prsty ve dvou ze tří gólů svého týmu. A ve středu ve třech ze čtyř. „Jo, jsou šikovní. Ty body, které nasbírali v základní části, mluví za vše. Ale není to jen o nich. My se musíme soustředit na náš výkon a hrát poctivě zezadu. Všichni musíme plnit pokyny. Pak věřím, že to dáme,“ je přesvědčen třinecký bek Marian Adámek.

Oceláři se prosadili až v polovině utkání. V početní výhodě předvedli přímočarou akci, která na hosty platila, a M. Kovařčík ranou do vinklu odčaroval Frodlovo kouzlo. Brankář Plzně v této sérii poprvé inkasoval gól ze hry.

Třinec tím srovnal hru a začal si vytvářet gólové šance, po kterých mohl otočit skóre. Obrovskou šanci na vyrovnání spálili Oceláři v 46. minutě, kdy Frodl se štěstím uhájil svou poloodkrytou klec, do které nezamířil přesně Cienciala, a zanedlouho to bylo už 1:3, když se puk odrážel přesně na hole plzeňských hráčů.

Třinec se nevzdal. Růžička snížil bombou od modré po dobrém clonění Chmielewského před bránou, vzápětí podržel spoluhráče dvěma důležitými zákroky proti Gulašovi a Eberlemu brankář Hrubec.

Domácí tak živili naději alespoň na prodloužení. Proti zkušeně hrající Plzni však neuspěli ani při power play, nastavení si nevynutili a prohrávají v sérii už 0:2.

„Náš výkon byl dnes daleko lepší než v prvním zápase, kdy jsme tahali za kratší konec. Teď to bylo velmi vyrovnané. Měli jsme v první třetině čtyři přesilové hry, ale v podstatě jsme si nevytvořili vážnější šanci,“ našel okamžitě kámen úrazu trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Jeho plzeňský protějšek Ladislav Čihák to potvrdil. „Byli jsme dneska šťastnější. Byl to spíše takový boj, kdo udělá chybu a kdo využije šanci. Pomohli jsme si přesilovkou, domácí ne,“ poznamenal.

„Ve třetí třetině se to tahalo, zápas byl urputný, ale klukům dnes nebylo souzeno. Zápas odmakali, hráli srdcem, chtěli to otočit. Snad to ocenili i diváci, kulisa byla parádní,“ uznal Varaďa.

Oceláři Třinec – Škoda Plzeň 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 32. M. Kovařčík (Svačina, Dravecký), 51. Martin Růžička (P. Vrána, Chmielewski) – 9. Gulaš (Jan Kovář, Nedorost), 19. D. Kindl (V. Němec, Jones), 47. Indrák (Jan Kovář, Kracík). Rozhodčí: Pešina, Pražák – Hynek, Zíka. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváci: 5091. Stav série: 0:2.

Třinec: Hrubec – M. Doudera, Roth, Galvinš, D. Musil, Dravecký, Matyáš, M. Adámek – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička – Chmielewski, Werek, Hrňa – Adamský, Polanský, Novotný – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenér: Varaďa.