Třinec – Premiérový gól třineckého obránce Davida Musila ozdobil úterní hokejové utkání mezi domácími Oceláři a zlínskými Berany (2:4).

David Musil (v červeném) a jeho tým si nyní „odpočinou“ během olympijské přestávky. | Foto: Petr Rubal

Třiadvacetiletý obránce v poslední minutě první třetiny střelou z mezikruží propálil Libora Kašíka vre zlínské svatyni. Na bodový zisk to ale domácím nestačilo. Potřetí v sezoně Beranům podlehli. „Bylo to špatné. Oni dali pěkné góly, nám se holt nepodařilo utkání dotáhnout, i když jsme po dvou třetinách vedli,“ mrzelo vysokého beka po utkání.

Na druhou stranu jste dal svůj premiérový gól v extralize…

To ano, je to pěkný pocit, ale samozřejmě nás mrzí hlavně ta prohra.

Puk na památku jste si schoval?

Jo, kluci už mi ho po brance hned dávali (úsměv).

Co chybělo předtím k tomu, abyste se v extralize střelecky prosadil?

Nevím přesně, prostě to tam nepadalo, i když jsem se do šancí dostával. Můžu být jen rád, že jsem to konečně prolomil.

Myslíte, že Zlín vytěžil z minima maximum?

Nám zakončení docela vázlo, zatímco Zlín, když tu šanci dostal, tak ji proměnil. Takže asi ano, nebyli jsme tak produktivní jako oni.

Je už pro vás druhé místo v tabulce ztracené?

Jsou ještě tři zápasy, které bychom chtěli vyhrát, ale není to v našich rukou. My můžeme ovládat jen naše zápasy a čekat na klopýtnutí Hradce.

Naopak Zlín, to by mohl být váš soupeř pro čtvrtfinále. Nestraší vás letošní vzájemná bilance?

Zlín bude asi pro každého hodně nepříjemný a těžký soupeř, ale play off je zase úplně jiná soutěž a tam už se na bilanci ze vzájemných zápasů dívat nebudeme. Ano, třikrát nás porazili, ale v play off už se člověk nemůže dívat na to, s kým má negativní nebo pozitivní bilanci. My se musíme soustředit na náš vlastní výkon a vyhrávat.

Teď vás čeká olympijská přestávka. Přijde vám pár dní volna vhod?

Upřímně – ano. Ten leden byl náročný, takže se těším na krátký oddech. Čeká nás navíc turnaj v Davosu, to bude asi zážitek. Švýcarsko je krásná země, na to se také těšíme.