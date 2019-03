Šimone, máte pátou výhru v řadě, ale v Plzni to bylo asi hodně složité, že?

Oni byli v laufu, z posledních deseti zápasů vytěžili pokaždé nějaké body, takže jsme předpokládali, že na nás vlítnou. To se i stalo, z naší strany to v úvodní části nebylo kdovíjak dobré. Měl jsem hodně práce, ale byl jsem za to možná i rád, zahřál jsem se. Každý gólman vám potvrdí, že je radši v zápřahu. A až na ten kuriózní gól se mi jinak chytalo dobře. Klukům jsem pomohl a pak zase oni pomohli mě.

Od Plzně to byl v první periodě opravdu kolotoč. Co jste si v šatně říkali?

Museli jsme se na dost věcí upozornit. Tam to opravdu nebylo dobré a říkali jsme si, že musíme přidat. Zlom nastal asi v té druhé třetině, která byla rozkouskovaná vylučováním. Tam se hra srovnala a poslední třetina už byla podle mě v naší režii. Tam už jsme hráli ten náš hokej, bruslili skvěle dozadu, s rychlým přechodem přes střední pásmo, nahoře jsme se drželi na puku a stříleli ze všeho.

Jak jste zmínil, byl jste v zápřahu. Vždyť v první třetině na vás šlo dvacet střel!

No, to je fakt dost. Shodou okolností jsem si předevčírem volal s Honzou Lukášem z Olomouce, který tady měl padesát zásahů. Tak jsem mu jen říkal, že snad nedopadnu podobně jako on a po první třetině to spíš vypadalo na to, že ho ještě překonám. Dvacet zákroků za třetinu, to je rozjeté na šedesát za zápas. Naštěstí jsme pak zabrali a už hráli výborně.

Přesilovky ve druhé třetině vám pomohly? Sice jste gól nedali, ale možná jste se dostali do tempa.

Nemyslím, že by nám přesilovky měly posloužit k tomu, abychom se dostali do tempa. My jsme tam nevyužili ani přesilovku pět na tři a je to trochu naše úskalí, na kterém musíme zapracovat. Nepadá to tam dlouhodobě, do play off s tím budeme muset něco udělat, protože to tam bude rozhodovat.

Takže rozhodla spíš vaše trpělivost?

Dá se říct. Oni byli dobrých třicet minut lepší, pak se to tam začalo hrotit, plály emoce. I v šatně jsme si říkali, že Plzeň začíná ztrácet kontrolu nad zápasem, že se začíná víc soustředit na rozhodčí, a toho bychom mohli využít. Tam podle mě Plzeň ztratila otěže utkání, kdežto my jsme udrželi nervy na uzdě a byli za to odměněni ve třetí třetině.

Podobně jako v Pardubicích jste otáčeli zápas. Svědčí to o něčem?

Je to určitě dobrý ukazatel morálky a charakteru týmu. Že nás vedení soupeře nepoloží a to je důležitý poznatek pro play off. Tam totiž bude důležité, aby hlava pracovala dobře. Je příjemné zjištění, že umíme zápasy otočit. Ony to nebyly jen Pardubice a Plzeň, proti Vítkovicím jsme dokonce otáčeli stav 0:3. Možná je to i díky dobré partě, kterou máme v šatně.

Minulý týden jste strávili na cestách a využili jej rovnou k jakémusi teambuildingu. Dobrý plán?

Za mě ano. Týdenní utužování kolektivu nám prospělo, trávili jsme spolu každý den, nebylo to na škodu. Nenacestovali jsme hodiny navíc, kdybychom se pořád vraceli do Třince a vyplatilo se. Máme devět bodů. Byla to dobře zvolená strategie.

Na Spartě i v Plzni jste rozhodli v závěru zápasu…

Snažíme se hrát hokej celých šedesát minut, nepanikařit, když je to jenom o gól. Byl bych rád, kdyby nám to vydrželo i do play off.