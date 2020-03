Jakube, to jste si zahrál naposledy v roce 2016 se švýcarským Bernem…

Je to tak, také jsem si vzpomněl. Jsou to už čtyři roky. Ve Slovanu jsme na play off v KHL neměli šanci, tam to bylo celou dobu u dna. Jsem rád, že jsem po delší době v kvalitním týmu, který má ambice a věřím, že play off budeme hrát dlouho.

Jak hodnotíte závěr základní části?

Bylo to náročné, měli jsme tam hodně zápasů a některé výkony byly jako na houpačce. Zahráli jsme jeden zápas excelentně, druhý nám nevyšel. Teď jsme konečně byli schopni odehrát tři čtyři dobré zápasy po sobě. To je základ do play off. Snad to bude dobré.

Teď budete dva týdny bez zápasu…

Bude to těžké, nic příjemného, ale budeme trénovat a musíme se připravit. Máme aspoň prostor si odpočinout i od sebe, dáme si pauzičku a pak na to musíme vletět.

Neberete to jako odměnu, mít chvíli pauzu?

Někdo v kabině je za to rád, dají se doléčit šrámy, někdo by nejradši hrál hned.

Vyrazíte někam ve volnu?

Pojedu domů. Užiju si to s rodinou. Po delší době bude volný víkend, člověk vyčistí hlavu. Plány nemám, na lyže do Itálie nejedu.

Máte Itálii zakázanou?

Ne, to byl jen takový černý humor. Byl bych rád, kdyby tento strašák vůbec nebyl.

Koronavirus vás nestraší? Co byste říkal na prázdné ochozy?

Bylo by to smutné, komorní. Myslel jsem, že dnes skutečně budeme hrát bez diváků, naštěstí se to nepotvrdilo.

Budete čekat na soupeře z předkola. Koho byste si tam vybral?

Abych pravdu řekl, nevím. Nečekal jsem, že budeme druzí. Myslel jsem, že skončíme třetí a půjdeme na Kometu. To byl můj osobní tip před zápasem. Žádný soupeř nebude lehký, takže je mi úplně jedno, kdo na nás vyjde. Musíme se připravit na každého.

Vzdálenostně by ale pro vás asi byla lepší Olomouc než třeba Karlovy Vary, ne?

Kilometrově určitě. Ale s Olomoucí se nehraje lehce, se Zlínem se nehraje lehce, ani s Karlovými Vary se nehraje lehce. Člověk si nevybere. Radši nevybírat a poprat se s tím, kdo přijde.