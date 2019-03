Zatímco jeho nedávní spoluhráči sparťané ukončili jako vůbec první tým extraligy letošní sezonu, on zůstává s Oceláři v boji o hlavní trofej. Třinec ve čtvrtfinále smetl Vítkovice poměrem 4:0 na utkání a těší se na pokračování play off.

Petře, z celé série bylo patrné jedno – prýštilo z vás sebevědomí a velká psychická odolnost, souhlasíte?

Souhlasím, psychika stála na naší straně. Bylo to vidět v posledním zápase, kdy Vítkovice vedly, ale jejich vedení netrvalo dlouho, rychle jsme se vrátili do hry a takový obrat vás psychicky povzbudí. Hrálo to roli v důležitých okamžicích těch zápasů. V přesilovkách jsme si věřili, proměňovali je, zdobila nás obětavost a poctivá hra dozadu.

Váš pondělní gól na 2:1 týmu hodně pomohl. Jak jste viděl celou situaci?

Tam byla skvělá práce Milana Doudery, který to střílel tak, abych na to dosáhl. Nebyla to taková rána, abych na to nezareagoval, bylo to cílené. Jsem rád, že to tam spadlo.

Čekali jste, že to dáte na pouhé čtyři zápasy?

To si nemyslel asi nikdo. Přece jen Vítkovice tu kvalitu mají, ale my jsme si za tím šli a v domácích zápasech jsme si věřili. Ani poslední utkání nebylo jednoduché, ale po gólu na 4:2 jsme si to už pohlídali. Důležité bylo, že jsme vždy byli schopni dát o gól více než soupeř.

Po vašem příchodu do klubu jste dal druhý gól a druhý Vítkovicím. Je to váš oblíbený soupeř?

Vypadá to tak (úsměv). Snad to tam bude padat dál a hlavně celé lajně, abychom zužitkovali ten prostor na ledě, který dostáváme.

Byla celá série výjimečná i pro vás? Hrával jste tu, šlo o derby…

Jasně, já jsem byl nadšený, že to tak dopadlo a zahráli jsme si spolu. Říkal jsem to už před sérií, že to bude super, že na stadionech bude jistě panovat skvělá atmosféra a lidé si to užijí. Ve třech zápasech bylo vyprodáno, lidé tím žili. Pro nás je to skvělý začátek play off, nemuseli jsme se k zápasům trmácet přes tři čtvrtě republiky.

Vnímal jste sérii jako souboj gólmanů, jak se o tom psalo?

V play off je to obecně hodně o gólmanech a o obraně. A Šimon nám zachytal skvěle, protože tam byly určité úseky, kdy jsme nehráli to, co jsme chtěli, a Šimon nás v důležitých situacích podržel.

Je ten výsledek pro Vítkovice krutý?

Tak krutý… My jsme do série naskočili výborně doma a po nedělním zápase jsme si už věřili, že to tady můžeme urvat. Šli jsme si za tím prostě od začátku. Ušetřené síly se nám teď budou hodit.

Vypíchl byste nějaký moment, o který jste se během série mohli opřít?

Vyzdvihl bych týmovost. Každý na ledě odvezdal vše, co v něm bylo. Čišela z nás obětavost, odhodlání, bojovnost. I takticky jsme plnili to, co jsme měli.

A koho byste si přál pro semifinále?

To vůbec neřeším, tak podrobně jsem ostatní série ještě nesledoval, na to bude čas až teprve teď. Až to skončí, připravíme se na dalšího soupeře.