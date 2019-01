Třinec - Se silnými Sudoměřicemi si třinečtí hokejbalisté poradili v obou zápasech na svém hřišti. O víkendu budou ve finále play-off první ligy usilovat o třetí vítězství, které by je posunulo do baráže o extraligu.

Ilustrační foto | Foto: Ivan Vondrák

Svěřenci trenéra Zdeňka Hořáka vedou ve finálové sérii nad Sudoměřicemi 2:0

Ze Sudoměřic, třetího týmu po základní části, měli Třinečtí zdravý respekt. Hokejbalisté z malé obce na Hodonínsku v semifinále vyřídili Českou Třebovou ve třech zápasech. To Třinec musel s Hodonínem absolvovat utkání pět.

Vítěz základní části první ligy ve finále profitoval z výhody domácího prostředí. Sudoměřice ve svém hájemství zdolal 4:3 v prodloužení a pak 7:3. „První střetnutí se pro nás vyvíjelo špatně. Rival šel do vedení a na naši odpověď zareagoval dvěma góly, takže vyhrával už 3:1. V tu chvíli jsme zabrali naplno, ale měli jsme to udělat už dříve. Dali jsme kontaktní gól, dopracovali jsme se k vyrovnání a v prodloužení jsme rozhodli. To už jsme byli jasně lepší, vyhráli jsme zaslouženě. Velmi mě těší, že nedošlo na slavné třinecké nájezdy," narážel Patrik Cieslar hrající předseda třineckého oddílu na disciplínu, v níž nevynikají třinečtí hokejisté ani hokejbalisté.

Také druhé střetnutí rozehráli lépe hosté z jihu Moravy. Vedli 1:0, a když pak Třinečtí otočili na 2:1, dokázali vyrovnat na 2:2. Pak se již přes dvě stovky třineckých fandů kochalo málo vídanou kanonádou. Dát soupeři sedm branek, navíc ještě ve finále vyřazovacích bojů, na to nejsou v Třinci zvyklí. „Děkuji trenérům, spoluhráčům i fanouškům, byla to dvě moc pěkná utkání," pochvaloval si Cieslar, který v dvojzápase přihodil na konto Třince jednu branku a pět nahrávek.

Družina trenéra Zdeňka Hořáka, který se jí ujal před sezonou (přišel ze sousední Karviné), je na nejlepší cestě stát se vítězem první ligy a být jedním ze tří účastníků baráže o nejvyšší soutěž. Potřebuje k tomu ale ještě přidat jedno vítězství, třetí v sérii. Když ne teď o víkendu v Sudoměřicích, tak v rozhodujícím pátém duelu na hřišti v sousedství železáren.

Hokejbalisté Třince nechtějí nic ponechat náhodě a hodlají ukončit sérii již v Sudoměřicích. Moc dobře vědí, že tam se ale nevyhrává. „Jednou se nám to podařilo, uspěli jsme na nájezdy. Jinak se nám tam moc nedaří. Každopádně nás tam čeká bouřlivé prostředí, ještě více nepřátelské než v Hodoníně. Nastoupíme v plné síle, budeme hrát na čtyři útoky. Do Sudoměřic vypravíme autobus s fanoušky, kteří nám v obou domácích duelech nesmírně pomohli. Hrát před dvěma stovkami diváků, je něco úplně jiného, než když kolem hrazení postává několik lidí," potvrdil Cieslar.

Bude moct s příznivci slavit prvenství v národní hokejbalové lize? Na tuto otázku odpoví víkendové duely první je na programu v sobotu, případný druhý v neděli. (rom)

HBC Enviform Třinec - SK Sudoměřice

1. utkání: 4:3 po prodloužení (0:0, 1:2, 2:1 1:0). Střely na branku: 28:28, vyloučení: 5:2, využití: 0:1, oslabení: 1:0.

2. utkání: 7:3 (0:1, 3:1, 4:1). Střely na branku: 25:25, vyloučení: 5:6, využití: 1:1, oslabení: 1:0.