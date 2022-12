Smutný návrat trenéra Motáka. Oceláři na Hané vedli, ale nezvládli třetí třetinu

Na první gól nedělního zápasu si diváci museli počkat až do 28. minuty, kdy brankáře hostů Novotného překonal Chmielewski. Bojovná Boleslav se sice snažila o vyrovnání, ale recept na výborného Mazance nenašla. A v závěru při power play navíc ještě dvakrát inkasovala, do prázdné branky se trefili Hudáček a těsně před sirénou také Roman.

„Šli jsme do vedení, mohli jsme se uklidnit, ale v posledních zápasech jsme dostávali branky v posledních minutách. To jsme chtěli odstranit a myslím si, že se nám to určitým způsobem podařilo. Jsem rád, že jsme odolali tlaku Boleslavi, třetí třetinu jsme odehráli zkušeně. Pár icingů sice nemuselo být, ale dozadu jsme hráli výborně a skvěle zachytal Mazi (Mazanec)," vrátil se trenér Zdeněk Moták k průběhu duelu.

Další zápas ve Werk Areně hrají Oceláři v pátek, kdy ve 27. kole hostí od 17 hodin České Budějovice.

Hokejová extraliga - 26. kolo:

Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Chmielewski (Svačina, Hudáček), 57. Hudáček, 59. Roman (M. Růžička, Daňo). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Střely na branku: 30:26. Zásahy brankářů: 26:27. Diváci: 3442.

Oceláři Třinec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Zahradníček, Jaroměřský – M. Růžička, Voženílek, Daňo – Kurovský, Hudáček, Buček – Hrehorčák, Roman, Chmielewski – Hrňa, Haas, Svačina – Lyszczarczyk. Trenér: Zdeněk Moták.

Mladá Boleslav: Novotný – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Lantoši, O. Najman, Åberg – Lunter, Fořt, J. Stránský – Kantner, Závora, M. Beránek – Kotala, Bičevskis, Šťastný. Trenér: Ladislav Čihák.