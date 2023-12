/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Začátek zaspali, pak to s třineckými Oceláři vypadalo nadějně, když v Plzni nepříznivý výsledek 0:3 otočili ve druhé třetině na 4:3. Jenže pak předvedli obrat domácí a Třinec vyšel z 27. kola extraligy bodově naprázdno, na západě Čech v neděli padl 4:5. Vítězný gól Plzně dal v 51. minutě Kvasnička.

Zápas 14. kola hokejové extraligy Třinec - Plzeň 4:1, který se hrál 27. října 2023 ve Werk Areně. Ve 27. kole Oceláři na západě Čech v neděli prohráli 4:5. | Foto: Petr Rubal

„Měli jsme špatný vstup do utkání a paradoxně také konec zápasu. Udělali jsme v utkání spoustu chyb v obranném pásmu, které domácí dokázali potrestat," vrátil se k utkání třinecký trenér Zdeněk Moták. Jeho průběh byl jako na houpačce. Do vedení šla první Plzeň, když Mazance v 6. minutě překonal Straka. A jen o dvě minuty později zvýšil na 2:0 Piskáček. Domácí ale přišli o Mertla, který za strčení do rozhodčího po buly vyfasoval dvacetiminutový trest.

To jim vůbec nebránilo v tom, že po 48 vteřinách druhé třetiny zvýšili na 3:0. Úspěšným střelcem byl Söderlund. Teprve pak se prosadili Oceláři. Ve 24. minutě Nestrašil přihrál Kurovskému, který mířil přesně. A stejný hráč ve 30. minutě využil odražený puk po střele Marinčina a upravil na 2:3.

Brněnskou Kometu zhasl v Třinci dvěma góly snajpr Růžička, Oceláře držel Mazanec

Třinec ještě ve druhé třetině srovnal, ránu Růžičky pod horní tyčku ale potvrdilo až video. A pak dokonal obrat na 4:3 Pánik. Jenže Plzeň v polovině závěrečné části odpověděla gólem Jansy a v 51. minutě jí pak tři body trefil Kvasnička.

„Měli jsme dobrou druhou třetinu. Ve třetí jsme měli také pár gólových šancí, ty jsme bohužel ale nedokázali proměnit. Nechci, aby to vyznělo jakkoli špatně, protože každé vítězství je zasloužené, ale Plzeň dnes byla šťastnější, že tento zápas dotáhla do vítězného konce,“ dodal Zdeněk Moták, kouč Ocelářů.

Parádní jízda! Energii sestřelil dvěma góly vítkovický Auvitu. Podívejte se

Hokejová extraliga – 27. kolo:

Škoda Plzeň – Oceláři Třinec 5:4 (2:0, 1:4, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Straka (Laakso, Dujsík), 8. Piskáček (Straka), 21. Söderlund (Indrák, Matýs), 48. Jansa (Schleiss), 51. Kvasnička (Rekonen, Lev) – 24. Kurovský (Nestrašil, J. Jeřábek), 30. Kurovský (Marinčin, Vrána), 37. M. Růžička (Nestrašil), 39. Pánik. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Brejcha, Hynek. Vyloučení: 6:6, navíc Mertl (Plzeň) 20 minut za fyzické napadání rozhodčích. Bez využití. Střely na branku: 29:37. Diváci: 4032.

Škoda Plzeň: Pavlát (41. Hlavaj) – Malák, Zámorský, Laakso, Dujsík, Piskáček, Kvasnička, Houdek – Schleiss, Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Matýs. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Oceláři Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička – Nestrašil, Vrána, Kurovský – Sikora, M. Roman, Hrehorčák – Dravecký, Čacho, Doktor. Trenéři: Moták a Országh.