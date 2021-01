/FOTO/ Trenér Mojmír Trličík má za sebou první zápas na lavičce Frýdku-Místku. V dobrém na něj ale vzpomínat nebude. Rysi okopírovali výsledek extraligových Ocelářů z Plzně, kteří v pondělí rovněž prohráli 0:5.

Hokejová Chance liga HC RT TORAX Poruba - HC Frýdek-Místek, 4. ledna 2021 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Prvoligoví Rysi v prosinci odvolali trenéra Vlastimila Wojnara, na jehož místo nastoupil Mojmír Trličík. Ten své svěřence poprvé vedl v pondělí na ledě Poruby, ta ale vyhrála vysoko 5:0. „Byl to těžký soupeř, vyhráli zaslouženě. My jsme odehráli dobře druhou třetinu, ale to nestačilo,“ řekl po zápase Trličík.