Český hokej všem zájemcům nabídl týdenní vzdělávací program, který měl pomoci v šíření důležitých myšlenek a rad týkajících se sportování dětí a mládeže. Do programu se zapojil například Andrej Šustr nebo Filip Pešán, jenž hovořil o systému výchovy v Českém hokeji.

Týden hokeje probíhá napříč kluby z celé republiky a každoročně má velký dosah i ve Frýdku-Místku, kde je mezi malými dětmi o hokej velký zájem. „Nebýt koronaviru, tak je u nás o akci velký zájem. Postavila se tady nová hala, muži hrají Chance ligu a děti u nás trénuje Pavel Palát, ze kterého jsou děti i rodiče nadšení. Umí děti zabavit,“ řekl manažer mládeže hokejového Frýdku-Místku Michal Bobok. „V přípravce máme okolo 90 až 100 děti. Pracují s nimi i profesionální trenéři,“ dodal.

Kdyby letošní Týden hokeje proběhl tak, jak bývalo zvykem, tak by se počet mladých hokejistů ve Frýdku-Místku zase zvýšil. „Jenže nyní děti nabírat nemůžeme. Kvůli koronaviru je všechno pozastavené a teď se nám ani nikdo nový neozval,“ uvedl Bobok. „Každopádně, pokud bude mít kdokoliv o hokej zájem, tak se stačí obrátit na pana Paláta,“ doplnil manažer frýdecko-místecké mládeže.

Návrat po novém roce?

Na Týden hokeje do Frýdku-Místku pravidelně přicházelo několik desítek nových zájemců. Vinou současné situace je ale nyní vše jinak a děti místo toho, aby se hýbaly, tak často jen vysedávají doma. „Je to problém u dětí, které mají deset a více let. Nevidím všem do hlavy, ale myslím, že ne všichni doma něco dělají, i když mají individuální tréninky, které by sami měli plnit,“ uvedl Bobok.

Každá třída má sice skupinu na sociálních sítích, kde jsou pro ně k dispozici i videa, ovšem to trénink na ledě nenahradí. „Uvidíme, jestli už se to rozejde po novém roce,“ uzavřel Bobok.